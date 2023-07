TEL AVIV, Israel — En 1973, un joven llamado Uri Geller apareció en uno de los programas de televisión más populares de la BBC, “The Dimbleby Talk-In”, y anunció que las leyes de la física newtoniana no aplicaban a él. O esa, al menos, era la implicación. Un apuesto israelí de 26 años, y vestido informalmente, Geller realizó una serie de hazañas desconcertantes y dijo que usaba nada más su mente.

Reinició un reloj detenido. Duplicó un dibujo que había sido sellado en un sobre.

Luego pareció doblar un tenedor simplemente al mirarlo.

“Está cediendo”, dijo Geller en voz baja, mientras un acercamiento a su mano derecha mostraba cómo frotaba suavemente el tenedor entre sus dedos. “Se está volviendo como el plástico”.

Unos segundos más tarde, la parte superior del tenedor se desprendió y golpeó el suelo. Para cuando cesaron los aplausos del público en el estudio, la Gellermanía había comenzado. Geller no sólo se convirtió en una celebridad mundial —un favorito de los medios que recorrió el mundo y llenó auditorios para demostraciones dramáticas de abuso a cubiertos, siendo la humilde cuchara su víctima preferida— sino también en la encarnación viva de la esperanza de que había algo más, algo que la ciencia no podía explicar. Porque al centro de su actuación había una afirmación audaz: que no se trataba de trucos.

Eran demostraciones de poderes psíquicos.

“Ni siquiera he visto nunca un espectáculo de magia”, dijo Geller, ahora un hombre delgado e incansable de 76 años, en una entrevista en Tel Aviv en el Museo Uri Geller, que abrió en 2021. “Excepto uno: Siegfried y Roy en Las Vegas, porque perdí un vuelo”.

El encanto y una gran dosis de arrojo fueron esenciales para su fama, y con la fama llegó una empresa multimillonaria de un solo hombre, basada en la venta de boletos y libros, y el programa de realidad “The Next Uri Geller”, que se transmitió en Israel, Estados Unidos y Europa.

Es una fortuna que quizás nunca hubiera ganado sin sus detractores, dijo. Geller fue perseguido durante mucho tiempo por magos horrorizados de que lo que decían que eran trucos de magia hábilmente refinados se describieran como actos de telequinesis. Geller salió victorioso, y la prueba de su triunfo hoy se exhibe en el museo: un libro de formato grande titulado “Bend It Like Geller”, escrito por el mago australiano Ben Harris.

El libro celebra a Geller como un artista brillante, lo que representa un cambio significativo en Harris, quien una vez se contó entre los detractores más férreos de Geller. Hoy, Harris y Geller son amigos. Harris mira en retrospectiva su libro en ataque de 1985, “Gellerism Revealed”, como obra de un joven enojado que no entendió el punto.

Y el punto es que Geller es un artista, alguien que descubrió que desafiar nuestra relación con la verdad y retarnos a dudar de nuestros ojos puede inspirar asombro.

“Soy el mejor publicista del mundo”, dijo Geller. “Puedes promocionar Coca-Cola, puedes promocionar un automóvil. No importa, mientras uses mis técnicas, que son brillantes”

Las cucharas dobladas de Geller son los precursores analógicos de las falsificaciones profundas —imágenes, videos y sonidos reconfigurados, o “deepfakes”— de manera que se puede hacer que cualquiera diga o haga cualquier cosa.

“Las demostraciones de cuchara doblada de Geller y las falsificaciones profundas crean este conflicto entre lo que creemos que es posible y lo que estamos viendo”, dijo Alice Pailhès, autora de “La Psicología de la Magia”. “Ambos provocan fuertes respuestas emocionales: confusión, deleite, angustia”.

Por supuesto, lo que está en juego es diferente. Déjate engañar por un doblador de cucharas y es probable que termines con una sonrisa en el rostro. Déjate engañar por un deepfake pernicioso y podrías terminar creyendo un video publicado el año pasado del Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania que parece rendirse a Rusia.

Hoy, Geller habla de vez en cuando ante magos, dando consejos y discursos de motivación. En una convención de magia en Gran Bretaña en el 2020, vertió semillas de rábano en su mano y pidió a todos que corearan “¡Brota!” Mientras meneaba las semillas con un dedo, un acercamiento mostró un brote verde que parecía materializarse en medio de su mano.

“Aquí entre magos, ¿fue eso un truco de magia? ¿Metiste un poco de berro entre tus semillas?”, preguntó un joven arrojado. “¿Es en serio?”, casi gritó Geller, más divertido que irritado. “¿Realmente crees que a los 73 años voy a decir que esto fue un truco? ¡Por favor!”.

Por: David Segal