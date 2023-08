Vivimos en la época mejor documentada de la existencia humana. Miles de millones de personas llevamos cámaras en nuestros bolsillos, y los videos que hacemos recorren la Internet con una facilidad asombrosa. Y, sin embargo, vemos a través de un cristal oscuro. Consumimos un torrente de fragmentos, a menudo desprovistos de contexto.

Es debido a este flujo interminable de imágenes que el nuevo y devastador documental “20 días en Mariúpol” quedó grabado en mi cerebro cuando lo vi recientemente. La película es obra de periodistas ucranianos increíblemente valientes que permanecieron en Mariúpol al inicio de la invasión rusa de Ucrania a principios del 2022, arriesgando sus vidas para documentar el asedio para The Associated Press.

Mstyslav Chernov, periodista y cineasta; Evgeniy Maloletka, fotógrafo; y Vasilisa Stepanenko, productora de campo, fueron corresponsales de guerra accidentales. La guerra llegó a su puerta, y de alguna manera encontraron el valor para enfrentarla.

Los noticieros comenzaron con sus imágenes, demostrando cuán despiadada sería la invasión de Vladimir Putin: médicos frenéticamente realizan resucitación cardiopulmonar a un niño pequeño sin vida. Un padre solloza sobre el cuerpo de su hijo de 16 años, quien murió después de que un ataque aéreo le voló las piernas durante un partido de futbol. Una mujer a punto de dar a luz es sacada de un hospital bombardeado, aturdida, sangrando, agarrándose el vientre hinchado.

Entretejidos en un documental, estos momentos se convierten en algo más: una crónica de lo que significa presenciar y documentar atrocidades y los riesgos extraordinarios que corrieron estos periodistas.

El concepto crucial de la neutralidad de los periodistas en un conflicto prácticamente se ha desvanecido en medio de una maraña de propaganda, mentiras y desinformación. He visto con impotencia cómo amigos y colegas han sido encarcelados, golpeados y asesinados simplemente por tratar de hacer su trabajo con honor e integridad.

Desde el 2003, unos mil 700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo. Las muertes de periodistas occidentales tienden a recibir la mayor atención.

Pero la factura es más larga para los periodistas locales que cubren las crisis en sus patrias, países como Siria, Irak y Yemen, así como lugares como México, donde los cárteles de la droga frecuentemente ponen la mira en los periodistas para asesinarlos. Desde el comienzo de la invasión rusa, en febrero del 2022, al menos 17 periodistas han sido asesinados en Ucrania, 11 de ellos ucranianos.

Los gobiernos también están encarcelando a más periodistas. El año pasado, el número de periodistas detenidos se disparó a 363, de acuerdo con el Comité para la Protección de los periodistas, en países autoritarios como China, Eritrea, Irán y Myanmar, pero también en democracias emproblemadas como Turquía.

Por lo tanto, no sorprende que imágenes como las capturadas en “20 días en Mariúpol” se sientan tan raras.

Una escena fundamental llega el día 14 del asedio, el 9 de marzo. Las tropas rusas acaban de bombardear un hospital de maternidad. Una mujer embarazada es llevada en camilla, gravemente herida y aparentemente en estado de shock. Mujeres con pequeños en brazos salen en tropel del edificio. Un niño grita por su madre. El equipo corre a la escena y lo capta todo.

Pero las redes de telefonía celular tienen días de estar caídas. El equipo ha esquivado ataques aéreos para capturar esta atrocidad. ¿Pueden sacarlo al mundo de manera segura?

Un oficial de policía, Volodymyr, le dice a Chernov que justo afuera de un supermercado saqueado hay un poquito de señal de teléfono celular. Conducen hasta allí, una propuesta riesgosa en vista de los aviones de combate que sobrevuelan la Ciudad. El equipo corre detrás del cubo de una escalera por seguridad.

“¿Hay internet?”, pregunta alguien.

A pesar del valor excepcional del equipo y las notables escenas que capturan, se cierne una sensación de inutilidad sobre la película. La mayoría de nosotros nos dedicamos al periodismo con la esperanza de cambiar el mundo. Seguramente, mostrar atrocidades conducirá a la acción. Pero el patrón más común es este: se revela un horror y luego, durante mucho tiempo, no ocurre gran cosa.

Le pregunté a Chernov sobre esto. Unas cuantas veces menciona en el documental estar separado de sus hijas pequeñas. Cada día en Mariúpol corría el riesgo de no volver a verlas. Si estaba tan dudoso del impacto de su labor, ¿por qué quedarse?

“Si no haces nada, también te sientes como un criminal”, me dijo Chernov. “Como si estuvieras ayudando a los asesinos”.

Hiba Morgan, periodista de origen sudanés y sursudanés, es una de las pocas reporteras que aún trabaja en la capital de Sudán, Jartum. Es corresponsal de Al Jazeera. El conflicto allí se ha prolongado durante más de tres meses, matando a miles de personas. Su equipo se ha escapado por una nada de balas perdidas y demás artillería.

“Hace un par de semanas fuimos a un hospital y los médicos se estaban quedando sin medicamentos”, me dijo. Necesitaban sacarle una bala a un niño de 7 años. No tenían suficiente anestesia para dormirlo, así que usaron anestesia local.

“Podías escuchar claramente que el niño lloraba y tenía dolor”, dijo. “Salimos de allí, todos estábamos llorando también, y tuvimos una charla después. Todos nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Y creo que sabemos que quizás no haga una diferencia ahora, pero estamos documentando la historia”.

Sus palabras me hicieron darme cuenta de que la película de Chernov me dejó sintiendo algo opuesto a la inutilidad. Estos valientes periodistas realizan esta labor no porque crean que pueden hacer una diferencia inmediata, sino porque no hacer nada ante tal crueldad es intolerable. Su labor es humilde, inspiradora y necesaria.

Exige y requiere nuestra total atención.

Lydia Polgreen pasó una década como corresponsal de The Times en África y Asia. También fue directora editorial de HuffPost. Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.

LYDIA POLGREEN. THE NEW YORK TIMES