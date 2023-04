ROMA — Siglos después de que la Santa Sede amordazó a los observadores de estrellas católicos por cuestionar la centralidad de la Tierra en el cosmos, los astrónomos jesuitas del observatorio interno del Vaticano escriben sus nombres cada vez más en los cielos.

El Vaticano, encabezado por el Papa Francisco, el primer Papa jesuita, anunció recientemente que otros tres científicos jesuitas de su observatorio dirigido por jesuitas tenían asteroides bautizados en su honor como parte de un nuevo lote que incluye al Papa del siglo 16 que encargó el calendario gregoriano y un pastelero toscano amante del firmamento.

Se ha bautizado con nombres de jesuitas a más de 30 asteroides desde que se comenzó a dar nombre formalmente a las rocas espaciales en 1801. Eso “no debería sorprender, dada la naturaleza a menudo científica de esta comunidad”, dijo el astrónomo Don Yeomans, que trabajó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California y hoy es parte del grupo que da aprobación oficial a los nombres dados a los asteroides.

Los tres jesuitas astrales anunciados recientemente son Robert Janusz, un sacerdote y físico polaco que estudia las mediciones de la luz de los cúmulos de estrellas (565184 Janusz); William R. Stoeger (1943-2014), sacerdote estadounidense (551878 Stoeger); y Johann Georg Hagen (1847-1930), un sacerdote estadounidense de origen austríaco que, según la cita del nombre de 562971 Johannhagen, “ideó varios experimentos ingeniosos en el Vaticano para demostrar la rotación de la Tierra, confirmando directamente las teorías de Copérnico y Galileo”.

Los tres trabajan o trabajaron en la Specola Vaticana, u Observatorio del Vaticano, justo al lado de los jardines papales en Castel Gandolfo, a poca distancia de Roma.

La historia del observatorio, operado por jesuitas desde la década de 1930, es una refutación a la noción de que la Iglesia Católica siempre ha tratado de interponerse en el camino del avance científico, una idea perpetuada por casos de alto perfil como los de Galileo y Giordano Bruno a manos de la Inquisición durante el Renacimiento.

“Hay instituciones como la Academia Pontificia de Ciencias que informan al Vaticano lo que está pasando en el mundo de la ciencia, pero nosotros realizamos la ciencia”, dijo Guy Consolmagno, homenajeado con un asteroide (4597 Consolmagno) y director del observatorio. En una entrevista del 2017 con The New York Times, Consolmagno dijo que parte de la misión del observatorio era “mostrar al mundo que la iglesia apoya la ciencia”.

Un ex director del observatorio, el astrofísico jesuita George V. Coyne, quien murió en el 2020, desempeñó un papel importante para lograr que el Vaticano cambiara de postura y reconociera formalmente en 1992 que Galileo podría haber estado en lo cierto.

“Una cosa que la Biblia no es, es un libro de texto científico”, dijo el Padre Coyne a The New York Times Magazine en 1994.

Las raíces de la Specola datan del Papa Gregorio XIII, quien construyó un observatorio, conocido como la Torre de los Vientos, dentro del Vaticano para que los astrónomos pudieran estudiar la reforma del calendario juliano, que estuvo en uso hasta 1582. Gregorio, también conocido como Ugo Boncompagni (1502-1585), ahora tiene un asteroide que lleva su nombre, 560794 Ugoboncompagni.

Entre los astrónomos que trabajaron en el calendario reformado se encontraba un jesuita, Christopher Clavius (1538-1612) —asteroide 20237 Clavius— que vivía en el Colegio Romano, una escuela en la capital italiana iniciada en 1551 por San Ignacio de Loyola, fundador de la orden.

El Colegio Romano formó generaciones de astrónomos, incluyendo a Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) — asteroide 122632 Riccioli — quien publicó un mapa de la Luna en 1647 y codificó parte de la nomenclatura lunar aún en uso. Cuando Neil Armstrong dijo: “Houston, aquí la Base de Tranquilidad. El Eagle ha aterrizado”, en la misión lunar Apolo 11 de 1969, “Tranquilidad” era una referencia al Mare Tranquillitatis, o Mar de la Tranquilidad, al que Riccioli había dado nombre.

Los astrónomos actuales del observatorio dividen su tiempo principalmente entre Castel Gandolfo y Mount Graham, Arizona, donde el Vaticano opera un telescopio en asociación con la Universidad de Arizona.

Como jesuitas, “porque realmente creemos que Dios es quien puso todo allí, nos pone en una relación muy diferente con lo que estamos observando”, dijo el padre Jean-Baptiste Kikwaya Eluo, quien trabaja en el observatorio y tiene un asteroide bautizado en su honor: 23443 Kikwaya.

El bautizo de los asteroides es supervisado por un grupo de astrónomos profesionales, el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Pequeños, parte de la Unión Astronómica Internacional. Se le presenta todos los meses una lista de nombres propuestos, pero sólo el 3.8 por ciento de los 620 mil asteroides numerados han recibido un nombre, siguiendo pautas específicas.

Gareth Williams, el secretario del grupo, dijo que tiende a “desalentar enfáticamente” el nombrar a los asteroides en honor a figuras religiosas. Pero la cosecha actual de astrónomos jesuitas “no fueron nombrados porque eran jesuitas, fueron nombrados porque eran astrónomos”, señaló.

En el lote más reciente, el asteroide 44715 fue nombrado Paolovezzosi, en honor a Paolo Vezzosi, un astrónomo aficionado y pastelero de Montelupo Fiorentino, en Toscana. Vezzosi, según la distinción, “ofrece pasteles deliciosos” en eventos al público.

Fue nominado por Maura Tombelli, presidenta de un grupo de astronomía que financió y construyó un observatorio público en Montelupo Fiorentino. Tombelli ha descubierto 200 asteroides (el asteroide 9904 se llama Mauratombelli).

Nominar a Vezzosi fue en agradecimiento por ayudar a que el observatorio despegara. “No teníamos nada más que dar, sólo mis rocas en el cielo”, dijo Tombelli.

Por: ELISABETTA POVOLEDO