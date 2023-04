En la próxima generación de películas taquilleras con temática de dinosaurios, algunas de las criaturas estelares podrían sonar más como un pájaro y menos como un rugiente león.

Al menos esa es una posibilidad que surge de una nueva investigación publicada recientemente, aunque realmente se sabe muy poco sobre las voces de los dinosaurios.

Un equipo de investigación ha extraído pistas sobre los sonidos que podrían haber hecho los dinosaurios a partir de lo que podría ser la primera laringe fosilizada conocida de un dinosaurio. Proviene de un anquilosaurio, un herbívoro acorazado que no era un pariente cercano de las aves. Este dinosaurio rechoncho y espinoso (Pinacosaurus grangeri) fue desenterrado en el 2005 en Mongolia.

Junki Yoshida, paleontólogo del Museo de Fukushima en Japón, dijo que el hallazgo fue sorprendente porque la laringe, que a menudo está hecha de cartílago, pero puede ser ósea en algunos animales, no se considera un buen candidato para la preservación como fósil.

Para tratar de dilucidar qué sonidos podría haber emitido un dinosaurio, el equipo de Yoshida se volvió a sus parientes evolutivos, incluyendo las aves y los primos más cercanos de los dinosaurios —los cocodrilos.

Yoshida y sus colegas examinaron dos partes de la laringe, que habrían soportado los músculos involucrados en la apertura de las vías respiratorias y el cambio de su forma. En el anquilosaurio, ambas partes eran huesos. Una parte que forma la base de la laringe del anquilosaurio era muy grande en comparación con otros reptiles y aves, lo que sugiere que este dinosaurio podía abrir sus vías respiratorias para hacer llamados fuertes que podían escucharse muy lejos, dijo Yoshida. La otra parte de la laringe, un par de huesos relativamente largos, podría haber permitido que la tráquea cambiara de forma para modificar los sonidos, agregó. Eso podría haber permitido que los anquilosaurios vocalizaran de manera similar a las aves.

Yoshida dijo que “aún hay posibilidades de que hicieran sonidos de chirridos y trinos”. Pero es demasiado pronto para entender qué sonidos específicos podrían haber hecho los dinosaurios, advirtió. Incluso una sola especie de ave hace una amplia gama de ruidos, y hay otros órganos en juego, desde la boca y la nariz hasta posiblemente una siringe, un órgano que se sitúa cerca de los pulmones de las aves para producir sonido.

Julia Clarke, paleontóloga en la Universidad de Texas, en Austin, que no formó parte del estudio, dijo que la forma en que estas partes de la laringe y otros huesos cercanos estaban dispuestos en el anquilosaurio no se parecían a los de las aves. No está claro cómo las estructuras que analizó el equipo permitirían que un anquilosaurio variara los sonidos, dijo Clarke. Las aves no usan la laringe para este propósito; tienen un órgano que ella llamó cesta hiolaríngea que se mueve hacia arriba o hacia abajo para hacerlo.

Las partes de la laringe bajo estudio podrían haber tenido más que ver con mantener la comida fuera de las vías respiratorias porque ayudaban a abrirlas y cerrarlas, dijo. Y la disposición de las estructuras relacionadas en este anquilosaurio también lucía completamente diferente a las de muchos otros dinosaurios.

¿Podrían otros dinosaurios haber sonado como pájaros? Quizás. Pero Clarke dijo que estas partes de la laringe probablemente tenían que ver con los atributos singulares de este anquilosaurio, más que algo que pudiera generalizarse entre los dinosaurios.

“Los anquilosaurios son raros”, dijo Clarke. “Ese es el mensaje principal”.

Por: CAROLYN WILKE