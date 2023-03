Era viernes por la noche, en un club nocturno londinense con capacidad para 2 mil personas, y la pista de baile estaba repleta. Un sistema de sonido tocaba música house y una enorme bola disco giraba del techo. Sólo una cosa estaba rara: eran las 21:30 horas. Una mujer en la multitud gritó: “¡Tengo 15 semanas de haber dado a luz y estoy en el club!”.

La velada, llamada Before Midnight (Antes de la Medianoche), es organizada por la DJ irlandesa Annie Macmanus, conocida como Annie Mac tras la tornamesa. Promete todas las emociones de un club —sólo con horas más tempranas. Iniciando a las 19:00 horas y terminando a las 0:00 horas, Before Midnight es una de diversas variaciones recientes a las sesiones hedonistas de toda la noche en las que generalmente se disfruta de música dance, dirigidas a fans mayores que hacen malabares con hijos y trabajos.

“Existe la creencia inherente de que los clubes son para jóvenes”, dijo Macmanus recientemente. “Ahora hay una generación de personas que experimentaron los clubes de baile en su forma más popular y aún quieren hacerlo”.

Macmanus dijo que Before Midnight nació de su deseo de acoplar su profesión musical a sus deberes como madre de dos niños, de 6 y 9 años. Sus presentaciones hasta altas horas de la noche no combinaban bien con las actividades de fin de semana de ellos, dijo. “Sentía que tenía jet lag”, agregó.

Macmanus dijo que esto coincidió con su decisión, en el 2021, de retirarse como conductora del programa de música dance insignia de la BBC, en BBC Radio 1 —un trabajo que había tenido durante 17 años.

A eso le siguió Before Midnight, un proyecto nuevo para restablecer algo de equilibrio entre su vida laboral y personal. La premisa era sencilla, agregó: “una noche de club definitiva que es como una normal, sólo que más temprano”.

La primera noche, celebrada el año pasado en el Islington Assembly Hall, un escenario musical londinense, fue un experimento. Se agotaron las entradas y, a fines del año pasado, Macmanus anunció una gira Before Midnight de 10 fechas por Gran Bretaña e Irlanda. Las dos fechas restantes de la gira (en abril y junio) se llevarán a cabo en Outernet, un nuevo club nocturno subterráneo en el West End que es el espacio de eventos en vivo más grande construido en el centro de Londres desde la década de 1940.

Before Midnight es popular entre las mujeres, que Macmanus calculó componen el 75 por ciento de los asistentes. Jodie Brooks, de 44 años, quien ha asistido a todas las fiestas Before Midnight en Londres hasta la fecha, estaba entre la multitud ese viernes por la noche.

“Nunca quise que la maternidad me cambiara, pero inevitablemente lo hace. Tienes que levantarte e ir al entrenamiento de futbol del sábado a las 9:00 horas”, dijo por teléfono más tarde Brooks, que trabaja en publicidad y, al igual que Macmanus, tiene dos hijos de 6 y 9 años.

Con Before Midnight, dijo, “puedes ir a una cena realmente suntuosa a las 18:00 horas. A las 20:00 horas estás en el club” y “para las 0:00 horas estás fuera”.

La idea no es totalmente nueva. Desde el 2018, Tim Lawrence, profesor de estudios culturales en la Universidad de East London, ha organizado una fiesta de baile en Londres llamada All Our Friends cada dos meses. Comienza a las 17:00 horas.

El horario más temprano permite un enfoque diferente al baile, dijo Lawrence, que puede “potencialmente ser más expresivo y más interactivo”.

Pero para Brooks, el atractivo de Before Midnight era más sencillo: era una oportunidad para bailar la música que ama, en un club como cualquier otro, y llegar a casa a buena hora para acostarse.

Por: ANNA CODREA-RADO