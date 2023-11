'Lo que sucede': la comedia romántica de Meg Ryan que atrapó a más de uno

Meg Ryan, alguna vez la reina de la comedia romántica, estaba adolorida después de haber pasado la mañana desempacando y mudándose a una casa que había estado renovando en Montecito, California.

Perseverar a través del dolor, poner orden del pasado y encontrar consuelo en el presente son las corrientes subyacentes de la nueva película de Ryan, “What Happens Later”, una artera comedia romántica que ella coescribió, protagoniza y dirigió. Estelarizando junto a David Duchovny, destila las convenciones cinematográficas y juega con una paleta emocional diferente; Ryan abordando su propia marca cinematográfica. Es apenas su segunda incursión detrás de la cámara y la primera vez que aparece en pantalla en siete años.

Ella no ha extrañado los reflectores. “Siento que ya hice el viaje, el viaje de Hollywood”, dijo. “Ya fui a la luna. Así que no tengo grandes ambiciones de volver a eso”.

Aunque siempre había hecho labor dramática, fue la comedia romántica la que le dio a Ryan el estatus de megaestrella en los años 80 y 90: “Sintonía de Amor”, “Tienes un E-mail” y “Cuando Harry Conoció a Sally...” de Nora Ephron (que Ephron escribió y Rob Reiner dirigió) fueron éxitos de taquilla que definieron la forma. Pero Ryan, de 61 años, también puede enfrentar escrutinio por sus elecciones, su humor, su apariencia, su mismo estado de ser.

Eso tampoco parece desconcertarla. “Me tomó todo este tiempo tener algo que decir”, dijo. “Mi interés en esta película no tiene que ver con la percepción que Hollywood tiene de mí”.

En lugar de eso, quería una historia que planteara preguntas vulnerables y heridas: “¿Piensas en aquella persona… qué pasaría si alguna vez la volviera a ver, después de todo este tiempo? ¿Qué nos diríamos? ¿Perdonaremos?” Pero ella quería envolverlo todo en lo que ella llamó la confección de la comedia romántica.

En la película, Bill y Willa son amantes opuestos que se separaron cuando tenían 20 años y se encuentran en un aeropuerto regional cuando tienen 50 años. El aeropuerto es cerrado por nieve. Sobrevienen el toma y daca verbal. Nada ni nadie más entra en escena, excepto el tiempo, la historia personal y la voz incorpórea del altavoz del aeropuerto, cuyos mensajes se vuelven cada vez más directos.

Esos toques le dieron un toque realista mágico que enteramente de Ryan, dijo Duchovny.

Particularmente porque filmaron casi completamente de noche, en un aeropuerto fuera de servicio o en el Museo de Arte Americano Crystal Bridges en Bentonville, Arkansas, la producción se sintió mística. “Por más que odiábamos trabajar físicamente por las noches, invadía una atmósfera que era buena para crear”, dijo Duchovny. “La vida real se desvanecía”.

El proyecto —basado en una obra de Steven Dietz, “Shooting Star”, adaptada originalmente con Kirk Lynn— se le ocurrió a Ryan durante la pandemia, cuando comenzó a interesarse en la configuración de dos personas “bajo un cristal”, como dijo, “que se detiene y uno ve lo que sucede”. El personaje de ella es medio “new age”, mientras que el de Duchovny es imperturbable.

“Tener mi edad y mirar hacia atrás —tantas de estas historias tienen que ver con ver hacia adelante a un final feliz”, dijo Ryan. “Y aquí hay preguntas totalmente diferentes en juego”.

No se le escapa que la comedia romántica es lo que nos vendió lo del final feliz (“una idea loca”). Y que la ex rostro del género le inyecte arrepentimientos o tristeza es, parafraseando su palabrota, una fregadera.

Ryan hacía tiempo que quería escribir y le había mostrado a Ephron su primer guión. Ésta respondió con algunos comentarios positivos y también algunas críticas. Pero Ryan había estado tomando el taller de escritura de guiones de Robert McKee. “Ithaca”, su debut como directora en el 2016, fue un drama sobre el paso a la adultez ambientada en la Segunda Guerra Mundial, adaptado de una novela de William Saroyan.

La larga pausa entre dirigir proyectos no fue exactamente intencional, dijo. “Estaba tratando de poner cosas en marcha, pero no estaban sucediendo”. La complicada economía de Hollywood ahora es tal que incluso Meg Ryan tuvo que luchar para conseguir que se hiciera una película de Meg Ryan: “What Happens Later” tuvo un presupuesto de alrededor de 3 millones de dólares y muchos favores que se cobraron. No tenían dinero para proyecciones a prueba; todo terminó dependiendo de los instintos de Ryan.

Cuarenta años después de iniciar su trayectoria, ha encontrado el camino para pulirlos.

“Sólo quiero que eso guíe mi camino”, dijo.

