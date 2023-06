Mientras el sol se ponía sobre el mar, Lionel Messi se sentó en el borde de un bote y posó para la fotografía que anunciaría el inicio de su asociación pública con Arabia Saudita.

La imagen, compartida con los más de 400 millones de seguidores de Messi en Instagram el 9 de mayo del 2022, iba acompañada de un frase en dos idiomas que decía: “Descubriendo el Mar Rojo #VisitSaudi”. Horas antes, el Ministro de Turismo de Arabia Saudita le había dado la bienvenida al reino, jactándose en Twitter de que, si bien era la primera visita de Messi al país, “no será la última”.

Messi, quizás el máximo jugador de futbol y ganador de la Copa del Mundo con Argentina en diciembre, probablemente obtuvo unos 2 millones de dólares por la foto en el Mar Rojo, el primer paso para cumplir su acuerdo multimillonario con el reino. Los detalles del papel de Messi como portavoz de Arabia Saudita están contenidos en una versión no revelada anteriormente de su contrato que fue vista por The New York Times.

El contrato muestra que Messi podría recibir hasta 22.5 millones de euros, unos 25 millones de dólares, en el curso de tres años por algunas apariciones comerciales, un puñado de publicaciones en las redes sociales y algunas vacaciones en el reino con su familia. Se espera que comparta imágenes de esos viajes —acompañados por un hashtag aprobado— con sus seguidores en línea. Pero el documento también contiene una condición: no puede decir nada que pueda “manchar” a Arabia Saudita.

Los detalles ofrecen una idea del uso que hace el reino rico en petróleo de su riqueza para reclutar a los mejores atletas para pulir su imagen global. Los detractores repudian la estrategia como lavado deportivo: usar los deportes para encubrir u ocultar su historial de derechos humanos y otras acciones autoritarias.

Arabia Saudita ha gastado miles de millones de dólares en los últimos años para asegurar grandes participaciones en los deportes profesionales: la compra de un equipo de futbol de la Liga Premier. Combates de box de campeonato. Una parada en el programa de carreras de autos de Fórmula 1. Y una arrojada incursión en el golf profesional.

El reino ha ofrecido cientos de millones de dólares más para atraer a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y decenas de otras estrellas del futbol para jugar en la liga nacional del País. Messi rechazó recientemente una oferta similar y optó por unirse al Inter Miami de la Liga Mayor de Futbol en Estados Unidos. Pero no hay señales de que la decisión haya afectado su relación con los sauditas.

En febrero del 2021, apenas unas semanas después de firmar su contrato promocional, Messi escribió una carta al Ministro de Turismo de Arabia Saudita en la que se disculpaba por no poder realizar una visita programada. En la carta que no había sido informada anteriormente, se dirigió al Ministro, Ahmed al-Khateeb, como “Su Excelencia” y expresó su “más profundo pesar” por su ausencia. Messi militaba entonces con el F.C. Barcelona, y escribió que como “deportista” tenía obligaciones imposibles de incumplir: un partido de Liga contra el Real Betis, seguido por un partido de la Copa de España.

Los saudíes finalmente recibieron sus visitas. La más reciente se produjo el mes pasado, cuando Messi se tomó unas vacaciones de mitad de temporada en el reino. Para entonces, jugaba con el equipo francés Paris St.-Germain. A su regreso, el club lo suspendió por una ausencia no autorizada a los entrenamientos. Messi se disculpó con una explicación que sugería que el viaje no era opcional: “No podía cancelar”.

No está claro si el contrato visto por The Times es la versión actual. Fue compartido por alguien con conocimiento del arreglo bajo condición de anonimato. Fechado el 1 de enero del 2021, fue firmado por Messi y su hermano Rodrigo, su representante, pero no está firmado por funcionarios saudíes. Los términos que describe son consistentes con la forma en que Messi ha utilizado las redes sociales para promover el reino y con las visitas que ha realizado al País.

En el 2021, entre reportes noticiosos que vinculaban a Messi con Arabia Saudita, familiares de disidentes saudíes instaron al jugador a rechazar la oferta. En una carta abierta, le suplicaron escribiendo: “El régimen saudita quiere utilizarte para lavar su reputación”.

Los funcionarios sauditas han rechazado esa acusación. Mientras tanto, Messi no ha hecho mención de ello. En cambio, ha expresado su asombro por la belleza natural hallada en Arabia Saudita.

Una de sus publicaciones recientes es una imagen de palmerales datileros y otras atracciones naturales. El comentario dice: “¿Quién pensó que Arabia Saudita tiene tanto verde?”.

