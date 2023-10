Líderes indígenas australianos y su participación en el referéndum constitucional

El resultado del referéndum fue decisivo y, al mismo tiempo, divisivo. Golpeó a los australianos indígenas que durante décadas habían esperado que un enfoque conciliador ayudaría a resarcir los errores de la historia colonial del país. Por lo tanto, el líder de la nación hizo una súplica.

“Este momento de desacuerdo no nos define. Y no nos dividirá”, dijo este mes el Primer Ministro Anthony Albanese, visiblemente conmovido, después de que los electores de todos los Estados y territorios salvo uno rechazaron el referéndum constitucional para crear una Voz Indígena en el Parlamento. “Este no es el final de la reconciliación”.

Pero fue una propuesta difícil de aceptar para los líderes indígenas que vieron el resultado como un voto a favor de un status quo torturado en un país que ya tiene mucho rezago respecto a otras naciones colonizadas en la reconciliación con sus primeros habitantes. El rechazo de la Voz, un organismo asesor propuesto, era ampliamente anticipado. No obstante, fue un duro golpe para los pueblos indígenas, que votaron en gran medida a favor, y muchos percibieron el resultado como una negación de su pasado y de su lugar en la nación.

“La reconciliación sólo funciona si hay dos partes que están dispuestos a hacer las paces después de una pelea y seguir adelante”, dijo Larissa Baldwin Roberts, una aborigen y directora ejecutiva de GetUp, un grupo activista progresista que hizo campaña para la Voz. “Pero si una de las partes no reconoce que hubo una pelea aquí, ¿cómo pueden reconciliarse?”.

Y añadió, “Necesitamos entrar en un espacio que tal vez no sea tan cortés, quizás no tan conciliador y no temer contarle a la gente la historia completa de cómo continúa el despojo y la colonización en este País”.

Durante décadas, Marcia Langton, una destacada líder aborigen, trabajó dentro del movimiento de reconciliación de Australia, un enfoque gubernamental destinado a fortalecer la relación entre pueblos indígenas y no indígenas. Una señal visible de este esfuerzo es el ondeo de banderas aborígenes junto a la bandera australiana en la mayoría de los entornos oficiales. Pero los activistas dicen que estas exhibiciones pueden ser simbólicas.

El referéndum ha mostrado que aún persisten cismas en la forma en que Australia ve su pasado colonial.

Los colonialistas británicos consideraban a Australia deshabitada, y el País nunca firmó un tratado con sus pueblos indígenas, que no están mencionados en su Constitución, que se redactó más de un siglo después de que el Capitán Cook llegó por primera vez al continente.

Para rectificar esto, más de 250 líderes indígenas se reunieron en el 2017 e idearon un plan de tres pasos para el perdón y la sanación. La primera fue una Voz, consagrada en la Constitución. Seguiría un tratado con el Gobierno y, finalmente, un proceso de “decir la verdad” para descubrir la historia colonial de Australia.

Pero algunos activistas indígenas argumentaron que no se debería ofrecer perdón. Y a otros australianos les molestó la sugerencia de que había algo qué perdonar.

“Esto fue presentado como un referéndum sobre raza, división y privilegios raciales, privilegios especiales”, dijo Hannah McGlade, profesora de derecho en la Universidad Curtin, en Perth, y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, que es una mujer aborigen y partidaria de La Voz. “Realmente no logró captar ni respetar los derechos de los pueblos indígenas y la impactante historia de la colonización, que tiene impactos devastadores hasta el día de hoy”.

Por: YAN ZHUANG

THE NEW YORK TIMES