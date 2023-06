Eleanor McDonough solía ser una asistente legislativa en la Cámara de Representantes del Estado de Florida. Ella cree que era la única persona abiertamente transgénero que laboraba ahí. Eso fue hasta que la oleada de opresiva legislación anti-LGBTQ —y específicamente anti-trans— que era aprobada en el Estado se volvió insoportable para ella. Hace poco, renunció a su puesto y huyó de Florida a New Hampshire.

Como me dijo McDonough, se volvió una “situación difícil” trabajar en el Capitolio y “que la gente debatiera tu existencia en el pleno de la Cámara de Representantes y el Senado, de si ibas a poder usar o no el baño en el edificio.

“Cuando miras la historia y lo que otros autoritarios han hecho cuando buscan el poder, tienes que tomar una decisión: ¿en qué punto es demasiado peligroso quedarse?”, declaró.

McDonough no es la única entre personas de orientación distinta y sus familias que perciben el peligro y consideran reubicarse.

Como Kelley Robinson, presidenta de The Human Rights Campaign, me dijo recientemente, “creo que por primera vez, al menos en mi historia del movimiento, estamos viendo una nueva especie de refugiados políticos que se mudan a otros Estados porque creen que no están seguros en el suyo propio”. Estos son refugiados de género. En Estados Unidos.

Tras la aprobación de una nueva ley en Florida que prohíbe la enseñanza en el salón de clases sobre orientación sexual e identidad de género, investigación realizada por Abbie Goldberg, una catedrática en la Universidad Clark, en Massachusetts, encuestó a 113 padres de familia que son LGBTQ y halló que “56 por ciento de ellos consideraro mudarse de Florida, y el 16.5 por ciento ha tomado pasos para mudarse de Florida”.

No obstante, el dilema de luchar o huir que enfrentan estas familias es tenso porque, como destaca el estudio, “muchas sienten conflicto”, señalando que “amaban a sus familias, amistades y comunidades”. Están siendo orilladas a escoger entre el consuelo de la tribu de su elección y la seguridad de sus familias.

Y como indica el estudio, para algunas familias con miembros LGBTQ, “mudarse ahorita era imposible”, ya que “cuidaban de familiares mayores u otros dependientes o tenían empleos que no podían hallar en otro lado”. Como ha explicado Goldberg: “para padres de familia LGBTQ+ sin los medios para cambiar o enviar a sus hijos a escuelas privadas” —donde, con suerte, no tendrían que callar sobre sus familias— el estrés que genera la legislación anti-LGBTQ “será considerable”.

Una familia prominente que decidió marcharse de Florida es la de Dwayne Wade, quien ganó tres campeonatos de la NBA con el Heat de Miami, y la estrella de cine y televisión Gabrielle Union. La pareja tiene una hija transgénero, Zaya, de 16 años, y Wade ha dicho que las leyes anti-LGBTQ de Florida figuran entre las razones por las que decidieron mudarse.

De acuerdo con un reporte dado a conocer este mes por The Human Rights Campaign, de más de 525 iniciativas anti-LGBTQ introducidas por todo EU en las sesiones legislativas de este año, “más de 220 ponen en la mira a la comunidad transgénero”.

Rodrigo Heng-Lehtinen, director ejecutivo del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, me comentó que “la gente está aterrorizada, particularmente los padres de niños transgénero.

“Todo el tiempo nos enteramos de familias que están aterrorizadas, que enfrentan problemas prácticos muy concretos como ‘mi hijo está a punto de perder servicios médicos’ o ‘nuestro médico familiar al que tenemos años de consultar, dice que ya no atenderá a mi hijo’”, agregó.

El temor y la desesperación son tales, que ha hablado con padres de familia que están considerando ceder la custodia de sus hijos trans a familiares en Estados más amigables, declaró Robinson.

Esta situación no sólo es triste, es ofensiva y exasperante.

Recientemente, un juez en Florida concedió una orden de prohibición preliminar a tres jóvenes trans contra ciertas cláusulas en una ley estatal que busca vetar los cuidados de afirmación de género para menores.

En el fallo mordaz del juez, escribió dos enunciados que a menudo parecen ser ignorados en la cruzada contra la gente trans: “la identidad de género es real. El expediente deja esto en claro”.

La realidad de que “variaciones en la identidad y expresión de género son aspectos normales de la diversidad humana”, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, debe ser entendida comúnmente, pero no lo es. En vez de ello, demasiada gente ve falsamente la disforia de género como una decisión, no una condición médica. Y confunden la condición con su tratamiento eficaz: la transición.

Están equivocados.

La transición puede ser costosa y a menudo enfrenta diversos obstáculos. Un sondeo del 2023 por KFF y The Washington Post arrojó que sólo 31 por ciento de los adultos trans han usado tratamientos de hormonas y sólo 16 por ciento se ha sometido a cirugía de afirmación de género.

La verdad es que la comunidad LGBTQ en general y la comunidad trans en particular están siendo intimidadas, y la ignorancia deliberada en torno a la identidad de género está siendo explotada en una batalla política. La seguridad, incluso la de los niños, está siendo sacrificada despiadadamente por ganar preferencia pública.

Este año, la legislatura de New Hampshire ha adoptado propuestas que ponen en la mira a alumnos transgénero y sus familias. Pero McDonough dice que escogió el Estado como su destino porque fue criada en Nueva Inglaterra y tiene familia ahí.

Ella también me recordó el lema del Estado, “Vive libre o muere”, que para la gente trans hoy en día tiene un significado urgente.

INTELIGENCIA/CHARLES M. BLOW