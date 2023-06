Lo primero que debe saber sobre Lewis Capaldi es que está bromeando.

El músico escocés, que se especializa en melaza pop, es malhablado como un niño pequeño —descarado y cariñoso, sin una pizca de mala intención. Casi todo lo que dice va acompañado de un guiño.

Una tarde de abril, Capaldi salió de un vehículo con chofer en Times Square de Nueva York con un puñado de asociados. En una valla publicitaria había un anuncio de un documental que Capaldi había lanzado en Netflix ese día, y estaba allí para filmar contenido promocional para las redes sociales.

Al principio, Capaldi probó un par de fotos en las que se señalaba a sí mismo en el anuncio —eh, no tan chistoso. Pero después de varias interrupciones de fans sorprendidos de ver a la superestrella mundial andar por allí, había ideado un plan travieso.

Empezó a grabar. “La gente está teniendo orgasmos aquí, allá y acullá”, gritó a la cámara de su teléfono, mientras se reproducían clips de la película detrás de él. Le dio al teléfono una mirada seria y luego agregó: “Siempre que ven mi cara”.

Parecía complacido. Al día siguiente, subió el video a su historia de Instagram, seguido rápidamente por imágenes de alguien pegando carteles sobre sus propios anuncios. “Mis 15 minutos de fama han terminado”, dijo inexpresivamente.

Esos minutos, sin embargo, han sido muy, muy intensos. A fines del 2018, Capaldi, de 26 años, lanzó 'Someone You Loved', una descarga fresca e inusualmente hermosa de cursilería. Es hipermelodramático —un recurso cada vez más escaso en la música pop. Se ha convertido en la cuarta canción más reproducida en la historia de Spotify, con más de 2.75 mil millones de reproducciones.

El segundo álbum de Capaldi, 'Broken by Desire to Be Heavenly Sent', salió en mayo. Cualquiera que sea su éxito, Capaldi se mantiene flemático. “Cuando lancé ‘Someone You Loved’ pensé: ‘Esto probablemente no va a funcionar muy bien’. Ahora lanzo esto pensando: ‘Esto probablemente no funcionará tan bien como ‘Someone You Loved’ — ese es un salto muy grande”, dijo.

Capaldi tiene una voz de cañón chamuscado, y se despliega mejor en canciones sobre angustia. Su sencillo debut, 'Bruises', en el 2017, se volvió viral. Su álbum de debut, 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent', se lanzó en el 2019 e incluyó 'Someone You Loved' —que encabezó el Billboard Hot 100 y fue nominado al Grammy de Canción del Año— y también 'Before You Go' otro catálogo aullador y profundamente conmovedor de desesperanza.

El año pasado, Capaldi anunció que le habían diagnosticado el síndrome de Tourette —en él se manifiesta en tics físicos que llegan al azar y pueden empeorar con el estrés. A veces, suceden cuando está en el escenario —en un concierto reciente, la multitud terminó las canciones que él no pudo. Pero los tics desaparecen cuando se siente cómodo.

“Esto suena asqueroso, pero casi se ha convertido en parte de una estrategia de mercadotecnia”, dijo. “Cada contenido o cosa que veo con mi nombre al lado es seguido de cerca por Tourette. Lo cual es demente, porque entonces pienso, Billie Eilish tiene síndrome de Tourette, y ella no habla tanto de ello como yo".

“Se siente sucio. Se siente raro”. Luego agregó con una risa: “¡Lo que venda discos!”.

JON CARAMANICA

THE NEW YORK TIMES