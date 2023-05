“Estoy aterrada”, expresó Lauren Daigle con una amplia sonrisa en vez de terror evidente. Eso fue antes del lanzamiento de su nuevo álbum homónimo, y la cantante más importante en la música cristiana contemporánea se hallaba en Atlantic Records en Nueva York, irradiando positivismo.

Daigle, de 31 años, ha cruzado al mundo del pop con mayor éxito que nadie desde Amy Grant a inicios de los 90. Pero esta era la primera vez que había compuesto canciones de amor que no tratan sobre fe religiosa. Le preocupaba que la gente las fuera a escuchar como referencias a su vida personal, en vez de meditaciones sobre experiencias universales.

'Lauren Daigle', lanzado el 12 de mayo, fue su debut en una disquera importante, luego de tres álbumes en Centricity Music, un sello independiente en Nashville, Tennessee. A fines de año, también encabezará su primera gira en arenas.

Daigle ha sido criticada al interior de la comunidad cristiana por algunas de sus decisiones, especialmente por aparecer en 'The Ellen DeGeneres Show', conducido por una celebridad lesbiana, en el 2018. Los artistas de la música cristiana contemporánea, o CCM, viven bajo un microscopio, y buena parte del público no perdona.

Algunos artistas cristianos, notablemente Grant y las estrellas Sandi Patty y Michael English, han sido repudiados por fans por tener amoríos o divorciarse. English después tachó a la industria de la música cristiana como “un mundo enfermo”.

¿Acaso Daigle se siente preocupada de que un error pueda dañar su carrera en la CCM?

“Sí, un millón trillón por ciento”, respondió. “Durante mucho tiempo, viví mi vida confinada, para asegurarme de que la gente tenga una buena opinión de mí, y me sentí desdichada”. Su nueva misión es librarse de ataduras.

Daigle fue criada entre los pantanos de agua salada de Lafayette, Louisiana, contando los lagartos camino a visitar a sus abuelos. Para su álbum nuevo, quería redirigir su música para alejarla del rock suave acústico y ligero hacia un sonido sureño más profundo.

Grabó el álbum, y otro que seguirá a fines del verano, con el productor Mike Elizondo, cuyos créditos incluyen a Fiona Apple y Carrie Underwood, así como Eminem y 50 Cent.

Compuso algunas canciones con Shane McAnally, un creador de éxitos de Nashville quien es gay. Y ya que los temas en su álbum se basan menos en la fe que antes, sabe que algunos contarán lo que en el mundo de la CCM se conoce como JPMs (menciones de Jesús por Minuto) y la música les parecerá demasiado mundana.

En una entrevista de radio tras el relajo DeGeneres, Daigle resumió su punto de vista sobre las escrituras. Cualquiera que esperara que ella evadiera a la gente gay había “perdido por completo el corazón de Dios”, afirmó. “Sé también como Cristo fue para todos”.

Esto generó más oprobio, incluyendo una columna en el Christian Post que se burló, “Lauren, querida hermana en Cristo, no pasaste esta prueba”.

En cuanto a las críticas que Daigle ha enfrentado, Grant, una amiga suya, declaró, “mi respuesta es, Dios es bueno, la gente es un caos —todos lo somos”.

El primer sencillo de Daigle, 'How Can It Be', alcanzó el quinto lugar en la lista de popularidad de sencillos cristianos de Billboard, la primera de 14 canciones en el Top 10, entre ellas cinco números 1, un récord para una cantante femenina.

'You Say', del 2018, pasó 129 semanas como la canción cristiana más popular, y se colocó en el número 29 de la lista Billboard Hot 100. Tiene una cualidad melancólica y destaca su flexible voz de alto, que a menudo genera comparaciones con Adele.

'You Say' aún dominaba las lista de popularidad cristiana cuando inició la pandemia. En el 2021, Daigle contrajo el coronavirus y sufrió migrañas durante meses. Sus síntomas post-Covid incluyeron ataques de pánico, ansiedad y paranoia.

“Lidiar con síntomas post-covid combinado con la animosidad que asoló a nuestra nación me llevó a uno de los peores momentos de mi vida”, señaló. “Tuve que meterme de lleno en quién era yo”.

Con el tiempo, Daigle empezó a sentir el amor divino presente en el cariño que mostró gente cercana a ella, y compuso 'Thank God I Do', una balada emotiva que es uno de los temas destacados de su nuevo álbum.

Las críticas y el rechazo reforzaron su determinación de seguir un entendimiento personal de las escrituras, en vez del de una iglesia o un ministro, una práctica que se remonta a la fundación del protestantismo.

“No es que las críticas y la animosidad no lastimen, pero realmente tengo esa confianza en mí misma que siempre me va a poner nuevamente de pie”.

ROB TANNENBAUM

THE NEW YORK TIMES