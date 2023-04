SCARBOROUGH, Ontario — En un diminuto centro comercial cuyo estacionamiento luce rayas muy deslavadas, el chef del restaurante New Kalyani preparó sin esfuerzo una de las delicias más exquisitas del área de Toronto.

Vertiendo masa fermentada en un wok, giró la sartén cuatro veces en el aire antes de ponerla en un quemador de gas portátil. Apareció el resultante hopper, un platillo clásico de Sri Lanka —un hotcake delgado, tipo encaje y en forma de tazón que se levantaba de una parte inferior esponjosa hasta sus bordes delicadamente crujientes.

“La mayoría de la gente no sabe que hace hoppers a la orden”, dijo Suresh Doss, un escritor gastronómico, en una visita reciente al New Kalyani, que no tiene mesas ni sillas. “Cuando se dejan reposar, se desinflan, se desmoronan. La diferencia es día y noche. He traído a tantos chefs de Toronto aquí, y lo comen y dicen: ‘Esto es lo mejor que he comido este año’”.

Toronto se convirtió el año pasado en la primera ciudad canadiense con su propia guía Michelin y cuenta con 13 restaurantes decorados con estrellas Michelin, la mayoría en barrios de moda como Yorkville. Pero una guía de restaurantes alternativos publicada por Doss proyecta una red más amplia, celebrando los establecimientos en la periferia de la Ciudad —en las cuadras rodeando las últimas paradas del metro, en los suburbios del interior como Scarborough o en los tramos exteriores de lo que se conoce como el Área Metropolitana de Toronto.

La mayoría de los restaurantes en la lista de Doss son operados por familias. Muchos están en centros comerciales envejecidos. A menudo son poco conocidos más allá de sus clientes inmigrantes, y ofrecen platillos que surgen de recetas que fueron populares en los países de origen de sus dueños hace décadas.

Doss, de 45 años y ex trabajador tecnológico, reporta sobre comida para el periódico The Toronto Star y CBC, la emisora pública. Su guía dirige a los hambrientos desde lugares como el Jus Convenience Jerk Shop con un rabo de buey “increíblemente bueno” hasta Lion City y su “celebración de la comida ambulante de Singapur”. Luego está Monasaba, un establecimiento yemení con el “mejor mandi” (una mezcla de carne, arroz y especias) en la región, y Mamajoun, un restaurante armenio con un menú basado en “recetas de los abuelos”.

“Yo lo llamo comida atrapada en el tiempo”, dijo Doss, quien nació en Sri Lanka. “La comida está evolucionando constantemente. Pero cuando la comida está ligada a la inmigración, se convierte en mucho más que simple comida. Se convierte en nostalgia. Tiene que estar atrapada porque cambiarla no tendría sentido”.

Aún así, cuando los hijos de los restauradores inmigrantes se hacen cargo, invariablemente modifican las recetas. Por ejemplo, dijo, a medida que los inmigrantes de Sri Lanka de segunda o tercera generación dejan Scarborough hacia los suburbios más al este, los sabores cambian.

Con una perspectiva que combina crítico gastronómico, historiador local y sociólogo, Doss hace un seguimiento a los cambios demográficos.

Para él, Teta’s Kitchen, un restaurante indonesio y libanés en un centro comercial cerca de la parada de metro más al norte de la Ciudad, cuenta la historia del multiculturalismo tolerante canadiense. Una receta destacada es “Pandan Kebab”, que fusiona la hierba del sudeste asiático con el platillo infaltable del Medio Oriente.

El futuro de New Kalyani preocupa a Doss. Está cerca de una intersección importante, donde otros centros comerciales están siendo demolidos y reemplazados por condominios de lujo en esta Ciudad con una gran escasez de vivienda costeable.

En otro centro comercial no muy lejos está su restaurante malasio favorito, One2Snacks. Bryan Choy, de 36 años, opera el restaurante con sus padres, Tracy y Chon Choy. La familia llegó a Canadá hace 35 años. Su padre pasó una década afinando recetas en casa antes de abrir el restaurante hace 13 años, con el objetivo de recrear los platos de su juventud en Kuala Lumpur.

“Las papilas gustativas de mi padre son tan exactas que cuando come algo, lo recuerda incluso si fue hace muchísimo tiempo”, dijo Choy. “Entonces, todos sus platillos básicamente son de hace unos 30 años y tienen ese tipo de perfil de sabor”.

Por: NORIMITSU ONISHI