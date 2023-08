El 17 de agosto, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendaron una sentencia de 33 años para Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, por su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Si se aplica, esto superaría incluso la pena de prisión de 18 años impuesta a Stewart Rhodes, líder de la milicia Oath Keepers, quien fue condenado —como Tarrio— por conspiración sediciosa. Los fiscales argumentaron que la dura sentencia reflejaría el papel de liderazgo de Tarrio en los disturbios, pese a que no estuvo presente en el Capitolio ese día.

La adopción de ideologías racistas últimamente por parte de latinos como Tarrio y Mauricio García, el gatillero en un centro comercial de Texas que elogió a Hitler en las redes sociales, ha desencadenado mucho debate. Después del tiroteo en Texas, Mark Levin, un comentarista de derecha, se preguntó cómo puede una persona “ser no blanca y ser supremacista blanca”.

Algunos han tratado de hallarle sentido a esto atribuyéndolo a una falsa conciencia, al odio hacia uno mismo o a un intento errado de asimilarse en la sociedad en general. Pero me pregunto si lo que realmente preocupa a los observadores es la idea de que un latino en Estados Unidos se identifique como blanco.

El caso de Tarrio parece particularmente desconcertante en vista de su herencia afrocubana. En mayo, Ana Navarro argumentó en el programa de televisión “The View” que ser hispano no te protege del racismo. Algunas personas simplemente “no se ven a sí mismas como son”, dijo. Quizás eso se deba a que lo que “somos” no encaja perfectamente en una categoría.

Como latina de piel morena y cabello rizado, lo que “soy” a menudo depende del contexto o de mi estado de ánimo. Los formularios del Gobierno en Estados Unidos a menudo aclaran que “latino” no es una raza, sino más bien un grupo panétnico. Y, sin embargo, en la práctica, habitualmente somos racializados y tratados como no blancos. Basta mirar el censo de Estados Unidos, que establece que las poblaciones hispanas pueden ser de cualquier raza, pero luego distingue entre quienes se identifican como hispanos y blancos, y aquellos que son “sólo blancos, no hispanos ni latinos”. La implicación es que si eres hispano y también blanco, entonces, en el mejor de los casos, tienes un tono de palidez diferente.

El propio Tarrio empleó esta lógica en su defensa, afirmando que no puede ser un supremacista blanco porque es de ascendencia cubana. En lugar de ello, él y sus compañeros Proud Boys se autodenominan “chovinistas occidentales”. El documental “Los Latinos de Derecha de Miami”, del 2019, ofrece una ventana a la mentalidad de estos latinos que se identifican como blancos. En él, un Proud Boy latino sostiene que los latinoamericanos esencialmente son “españoles desplazados”.

Esto habla de la profunda historia de la hispanofilia y el eurocentrismo en América Latina. Así como los “chovinistas occidentales” en Estados Unidos se aferran a su herencia europea celebrando la cultura celta, muchos latinos se aferran a estándares eurocéntricos de belleza.

No debería sorprender que algunos latinos sean racistas. Después de todo, el eurocentrismo y el racismo han sido sellos distintivos de la mayoría de las naciones latinoamericanas. Históricamente, esto ha incluido políticas inmigratorias basadas en la raza, prohibiciones a matrimonios entre personas de diferentes razas, “limpieza étnica” sancionada por el Estado y formas más matizadas de discriminación contra las personas con ascendencia negra e indígena.

Los académicos han señalado este contexto histórico y cultural para explicar la participación latina en los movimientos supremacistas blancos, llamando la atención a formas perdurables de discriminación dentro de nuestras comunidades. Pero eso no explica completamente este fenómeno. Después de todo, los latinos de segunda generación como Tarrio se criaron en Estados Unidos.

No importa cuánto deseen los latinos como Tarrio reclamar sus identidades como españoles desplazados, el excepcionalismo estadounidense depende de la idea de que América Latina es fundamentalmente racialmente distinta de Estados Unidos. Así es como justifica el cierre de sus fronteras y la implementación de políticas inhumanas hacia sus vecinos, aunque la noción de que una nación construida sobre la esclavitud, el genocidio indígena y la mano de obra importada está racialmente más cercana a Europa que a América Latina raya en el pensamiento mágico.

El concepto de blancura es tanto una invención como lo es la latinidad. Después de todo, la raza es una construcción social y la blancura es un blanco móvil del cual han entrado y salido otros grupos étnicos.

Por mucho que Tarrio se identifique con la blancura, parece que cuando más lo necesita recurrió a los dioses afrocubanos. En el sitio anteriormente conocido como Twitter, Denise Oliver-Vélez, profesora y ex Pantera Negra, reprendió su uso de cuentas religiosas, comúnmente utilizadas entre los practicantes de la santería, como una falta de respeto. “Parece que los orishas quieren que vaya a prisión”, escribe.

Yarimar Bonilla es escritora de opinión que cubre raza, historia, cultura pop y el imperio estadounidense.

YARIMAR BONILLA. THE NEW YORK TIMES