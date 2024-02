La nueva galería de arte en el Met que trae cambios en el arte de personas afro

En 1969, el Museo Metropolitano de Arte de Manhattan inauguró su primera exposición dedicada a la cultura afroamericana, pero con una muestra desprovista de arte. Titulado “Harlem en Mi Mente: Capital Cultural de la América Negra, 1900-1968”, era un fotomural con textos del tipo que se encuentra en los museos de etnología.

El espectáculo fue denostado. La Coalición Cultural de Emergencia Negra, un grupo de artistas contemporáneos negros —algunos de los cuales viven y trabajan en el barrio de Harlem en Manhattan— se manifestaron afuera del museo y dirigieron su protesta a otros museos, encendiendo una mecha que terminaría detonando en la ola multicultural de la década de 1980, con sus demandas de inclusión y su afirmación de la identidad cultural, en el arte como en la vida, como una fuerza.

Ahora, más de medio siglo después, el Met ha abierto su segunda muestra de arte negro, “El Renacimiento de Harlem y el Modernismo Transatlántico”. Es completamente arte: más de 160 pinturas, esculturas y fotografías, muchas bastante fabulosas.

El museo no plantea la exposición como una corrección institucional, aunque ¿cómo podría interpretarse de otra forma? Pero es más que sólo eso. Es el inicio —o podría serlo— para sacar de entre bastidores y llevar al centro del escenario una historia del arte aún descuidada.

El Renacimiento de Harlem, un periodo comprendido aproximadamente entre 1918 y 1930, no fue un movimiento estructurado, aunque tuvo sus arquitectos, en particular dos intelectuales públicos negros antagonistas, W.E.B. Du Bois y Alain Locke. Tampoco se limitó a Harlem, y ni siquiera a la ciudad de Nueva York. Muchos de los artistas estrechamente asociados con él vivieron y trabajaron en otros lugares: Chicago; Filadelfia, Pensilvania; París. Finalmente, no fue estrictamente, ni siquiera principalmente, un fenómeno de arte visual. Inicialmente se definió en términos de nuevas direcciones en la literatura negra —Langston Hughes y Zora Neale Hurston eran estrellas emergentes— y la música, particularmente el jazz.

Lo que sí, era una vibra transcontinental, un ideal de orgullo racial encarnado en el término “Nuevo Negro”, un concepto que se hizo popular instantáneamente vía ensayos escritos por Locke y publicados en la revista política progresista “Survey Graphic”.

El ideal de Locke de una nueva estética negra cosmopolita combinando el clasicismo occidental, la innovación modernista europea, el arte africano y la cultura popular negra domina la exposición, organizada por Denise Murrell, curadora del Met.

Tres áreas al final de la muestra abordan temas políticos específicos de la era Nuevo Negro. Una sección aborda la omnipresencia del colorismo —la exclusión social con base en el tono de piel— dentro de la comunidad negra. El cuadro de la década de 1920 de la poco conocida artista de Filadelfia Laura Wheeler Waring, “Madre e hija”, de dos mujeres, una de piel clara y otra más oscura, vistas en perfiles traslapados, alude fríamente a esto.

La política sexual también podría ser un campo minado. El Renacimiento de Harlem “fue seguramente tan gay como negro”, escribió Henry Louis Gates, Jr. en una ocasión. Locke era gay, al igual que el escultor Richmond Barthé y el pintor Richard Bruce Nugent. Una instalación con una muestra de su obra, junto con el retrato desnudo en tonos del arco iris del adolescente James Baldwin realizado por Beauford Delaney, confirma esta realidad.

Una pequeña área final, “Artista como Activista”, afirma los riesgos inherentes de simplemente ser negro en Estados Unidos, riesgos que ningún esfuerzo de elevación social —ni siquiera el actual— puede mitigar. En el centro hay una pequeña escultura de una figura femenina que parece surgir de las llamas. Creada en 1919 por Meta Vaux Warrick Fuller y titulada “En Memoria de Mary Turner como Protesta Silenciosa contra la Violencia Colectiva”, fue realizada en respuesta a la muerte de una joven negra embarazada que fue linchada y quemada en Georgia el año anterior. La figura de Fuller irradia como una bengala de emergencia que no se apaga.

Lo que Locke quería para un nuevo arte negro era la misma visibilidad que el arte blanco siempre ha tenido en la conciencia pública, en el mercado, en los libros de historia. Pero también insistió en que, en este nuevo arte, se pusiera en primer plano, se mantuviera y se fomentara la identidad negra, para crear un cosmopolitismo fresco y distintivo. Esa es una dinámica evidente en la muestra del Met.

Por: holland cotter

THE NEW YORK TIMES