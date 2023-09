Durante décadas, la Casa Museo Louis Armstrong ha sido un secreto bien guardado en una calle tranquila de Queens. La residencia de muchos años del famoso trompetista, cantante y director de orquesta de jazz es un tesoro de diseño de mediados de siglo oculto detrás de un modesto exterior de ladrillo.

La nueva ampliación del museo, el Centro Louis Armstrong de mil 300 metros cuadrados, no se eleva sobre las casas vecinas, pero con su techo curvilíneo parece querer envolverlas. Y detrás de su ondulante fachada de latón se esconden algunos objetivos ambiciosos: conectar a Armstrong como figura cultural con los fanáticos, artistas, historiadores y su querida comunidad de Queens; extender sus valores cívicos y creativos a generaciones que no saben cuánto su visión, y su propio ser, cambiaron las cosas. Quiere, sobre todo, invitar a más personas a entrar.

“La casa es relativamente pequeña”, dijo Regina Bain, directora ejecutiva de la Casa Museo y Centro, hablando de la vivienda de dos pisos donde Armstrong vivió con su esposa, Lucille, de 1943 hasta su muerte en 1971. “Pero su legado es colosal. Y este es el edificio que nos ayudará a ponerlo en marcha”.

El Centro, que lleva 25 años en desarrollo, incluye áreas de exhibición, investigación y educación y, para eventos, un espacio para espectáculos con 75 asientos cuya madera rubia e intimidad recuerdan al Dizzy’s Club Coca-Cola, el local de Jazz at Lincoln Center en Manhattan.

“Creo que esto hará algo que no hemos visto en un espacio de jazz”, dijo Jason Moran, pianista y compositor de jazz, quien fue el curador de la exposición inaugural del Centro. “Eso también es algo de lo que mi comunidad necesita ser testigo. Necesita ver, ¿cómo podemos cuidar la historia de un artista?”.

Para los arquitectos Sara Caples y Everardo Jefferson, el proyecto fue un rompecabezas sobre cómo vincular dos estructuras —el Centro está frente a la Casa Museo Armstrong— con el espíritu de una leyenda musical. Su inspiración surgió al volver a la música y a las raíces callejeras de Armstrong. “Ese tipo de vecindario del que realmente surgió el jazz —no fue una creación de élite, fue una creación popular”, dijo Caples.

También querían transmitir la alegría que aporta Armstrong, la sonrisa que se puede sentir en su voz al cantar. Al iniciar el proyecto, Jefferson le preguntó a un tío que es saxofonista de jazz, ¿qué hacía a Armstrong tan especial? “Y él dijo, ¿sabes? cuando escuchas su música, tienes ganas de bailar en la calle”, dijo Jefferson.

El nuevo Centro abarca el archivo de 60 mil artículos de Armstrong. A partir de esa colección, Moran organizó la primera exposición permanente, “Here to Stay”, con una pieza central multimedia interactiva de audio, video, entrevistas y canciones. Está la trompeta con baño de oro de Armstrong —un regalo del Rey Jorge V— con “Satchmo”, su apodo, grabado en la boquilla, y su arte de collage.

El Centro está ofreciendo nueva programación, que incluye clases de baile, lecciones de trompeta y eventos para la comunidad, ya sea música o activismo.

Desde su apertura en julio, el Centro ha superado las estimaciones de visitantes; está atrayendo a fans de todo Estados Unidos. “Fue uno de los héroes que me enseñaron”, dijo Jenne Dumay, de 32 años, trabajadora social de Atlanta. “Este museo me da información que no aprendí en mis libros de texto”.

Por: MELENA RYZIK