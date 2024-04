¿La rapidez sobre la calidad? El nuevo problema de la Inteligencia Artificial

Después de que Joseph Lelyveld, ex editor ejecutivo de The New York Times, falleció en enero, su hermano Michael Lelyveld se conectó a Internet para ver cómo era recordado.

Como era de esperar, encontró obituarios en los principales medios de comunicación. Pero también encontró otros retratos inesperados de su hermano.

En los días inmediatamente posteriores a su muerte se publicaron en Amazon al menos media docena de biografías. Varias estaban disponibles para su compra el mismo día de su deceso.

Los libros, dijo Lelyveld, describían a su hermano como un fumador empedernido que perfeccionó sus habilidades en El Cairo y reportó desde Vietnam —nada de lo cual es cierto. “Quieren ganar dinero con tu dolor”, dijo.

Libros como este son parte de un nuevo y macabro subgénero editorial: biografías de pacotilla generadas por inteligencia artificial de personas que acaban de morir.

Tom Smothers, del programa de televisión de los años 60 “Smothers Brothers Comedy Hour”, fue otro tema reciente. Smothers murió el 26 de diciembre y ese mismo día estuvo disponible en Amazon un nuevo título: “Tom Smothers: Revelando 4 Verdades No Contadas Sobre la Mitad de los Hermanos Smothers”.

También aparecieron biografías después de la muerte de Toby Keith, la estrella de la música country, en febrero. Una venía con un descargo de responsabilidad inusual: “El autor y el editor no ofrecen garantías sobre la precisión o integridad del contenido”, decía. “El parecido con personas reales es una coincidencia”.

Algunos de estos libros, como “Chita Rivera: Biografía y Memorias de Chita Rivera, Estrella de Amor Sin Barreras”, estaban disponibles en Kindle Unlimited, que paga a los autores por vista de página. Otros están disponibles en edición Kindle o de bolsillo por unos cuantos dólares.

Amazon se negó a responder preguntas sobre las ventas de estos libros, pero su publicación no parece ser un buen negocio. Pocos de ellos tenían opiniones de clientes, y a los que las tenían les fue mal.

Incluso con pagos pequeños, la facilidad de crear estos libros podría hacer que valga la pena si el volumen de ventas fuera lo suficientemente alto. Una autora, nombrada como Bettie Melton, publica varios al mes. Algunos títulos recientes publicados bajo ese nombre incluyen biografías de celebridades recientemente fallecidas como Henry Kissinger y el músico Myles Goodwyn, así como libros sobre personas que aún están vivas, como el entrenador de futbol americano Bill Belichick.

“Es casi estadísticamente imposible que hayan sido escritos por humanos”, dijo Edward Tian, fundador de GPTZero, un programa que detecta texto generado por IA.

Las pautas de Kindle Direct Publishing de Amazon exigen que los autores y editores informen a la empresa si su contenido es generado por IA.

Tras ser alertado sobre varias biografías incluidas en este artículo —que GPTZero afirma es muy probable que sean creaciones de IA— Amazon las eliminó.