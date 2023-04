Kazuo Ishiguro lo llamó “lindo”. Andrew Solomon dijo que “eleva el nivel del discurso en todo el país”. Salman Rushdie lo llamó “un ser humano cálido y profundamente emotivo” cuya “envergadura cultural es amplia y profunda”. Agregó, “Lo quiero mucho”.

El hombre en cuestión, Luiz Schwarcz, fundó Companhia das Letras, la editorial más grande de Brasil. Es conocido en el mundo literario como un creador de tendencias con el poder de dar éxito a un autor.

Con su esposa, la antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, Schwarcz es una figura central de la intelectualidad brasileña. Negocia acuerdos a escala global: “una criatura de Frankfurt”, dijo su viejo amigo Jonathan Galassi, editor ejecutivo de la editorial Farrar, Straus & Giroux.

Sin embargo, no encontrará nada de eso en “El Aire que me Falta”, las memorias de Schwarcz publicadas en Brasil como “O Ar Que Me Falta” en el 2021 y lanzada recientemente en Estados Unidos. En cambio, lo que encontrará es un hombre lidiando con el trastorno bipolar.

“Tengo muchos amigos, escritores; saben que soy callado, pero nunca supieron lo que tenía, lo que tengo”, dijo Schwarcz en Nueva York recientemente. Para quienes sólo han conocido al hombre de letras cortés y controlado con un conocimiento enciclopédico de la música clásica, el relato puede resultar impactante.

Schwarcz reconoce con franqueza la violencia y los arrebatos ocasionados por su trastorno bipolar, las profundidades suicidas de su depresión, la batalla de toda la vida por encontrar el medicamento adecuado y sortear sus efectos secundarios y el efecto devastador de todo ello en sus seres queridos.

Sus memorias han sido un éxito de ventas en Brasil, donde hay renuencia a hablar públicamente de la salud mental. Parte del poder del libro proviene del hecho de que Schwarcz es, bajo cualquier métrica, un éxito.

El padre de Schwarcz, un judío húngaro, tenía 19 años en 1944 cuando su propio padre lo empujó desde un vagón de ganado con destino al campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania con una palabra —”¡Corre!”. El padre de Schwarcz sobrevivió; su abuelo no.

La culpa de sobreviviente que su padre se llevó a Brasil —combinada con problemas subyacentes de salud mental— y su matrimonio infeliz y abusivo afectaron profundamente a su hijo.

“Mi herencia principal siempre ha sido la culpa”, escribe Schwarcz.

Un niño solitario, comenzó a experimentar ansiedad y depresión a una edad temprana; lo angustiaron aún más las citas con prostitutas que su padre le organizó desde los 13 años.

Luego vinieron la hospitalización, las autolesiones, los periodos de manía y desolación. Aún así, mantuvo una reputación como digno e introspectivo, recibió el Premio a la Trayectoria de la Feria del Libro de Londres, asistió a la ceremonia del Nobel con Ishiguro, representó las letras brasileñas en el escenario mundial y tradujo gran literatura.

Schwarcz no necesitaba compartir este lado personal de su historia; podría haber permanecido tras puertas profundamente cerradas y haber permitido que la imagen pública se mantuviera sin discusión.

Cuando describió el proyecto a su madre, ésta le exigió una explicación: “¿Por qué? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué quieres hacer esto?”. Él respondió: “Creo que ayudaré a otros”.

SADIE STEIN

THE NEW YORK TIMES