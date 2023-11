La grave situación en Johannesburgo que expuso un incendio mortal

JOHANNESBURGO — En un edificio de propiedad gubernamental en Johannesburgo, en el número 80 de la Calle Albert, los posesionarios robaron electricidad, construyeron chozas interiores con cartón y cocinaron en estufas de parafina. Luego, en agosto, un incendio arrasó el edificio, matando a 77 personas.

A las autoridades sólo les quedó examinar las cenizas. Así que comenzaron a realizar redadas en otras propiedades del Gobierno, como Vannin Court, donde cientos de personas viven sin agua corriente ni electricidad.

“Cuando la gente muere en estos edificios, la culpa es adjudicada a la ciudad de Johannesburgo”, dijo Kenny Kunene, un funcionario de la Ciudad, a las cámaras de televisión antes de que comenzara la redada. “Ahora vamos a salvar las vidas de nuestra gente”.

Los policías irrumpieron y encontraron basura obstruyendo el cubo del elevador. El edificio estaba ahogado por olores a comida, basura en descomposición y excremento humano. Un departamento se incendia con frecuencia, pero las escaleras de emergencia fueron cortadas y vendidas como chatarra.

Los funcionarios de Johannesburgo han culpado a los inmigrantes y a las leyes de vivienda de los edificios en ruinas. Pero una investigación del New York Times encontró que durante décadas, múltiples gobiernos y partidos políticos han ignorado el problema, y hay al menos 127 edificios en el centro de la Ciudad en estado similar de deterioro y abandono.

Se desconoce la causa del incendio en el número 80 de la Calle Albert. En el curso de cuatro semanas después del incendio, estallaron incendios en otros tres edificios en ruinas, dejando a docenas de personas sin hogar.

“Hay edificios en los que sería menos peligroso estar en la calle que vivir en ese edificio”, dijo Greg Vermaak, un abogado que alguna vez representó a la Ciudad.

A principios de la década de 1990, cuando las familias blancas huyeron del centro de Johannesburgo, los bancos colocaron al barrio en la lista negra, rehusándose a prestar dinero allí.

En Vannin Court, los recibos de servicios públicos quedaron sin pagar, terminando la Ciudad por cortar el agua y la electricidad. Fue entonces cuando entraron hombres armados, dijo Masindi Cabrali Mmbengwa, concejal del barrio. Los hombres controlaron los apartamentos, cobrando renta y usando el edificio como escondite, afirma la policía.

En el 2007, la Ciudad se apoderó del edificio, pero no pudo realizar cambios importantes. Por ley, la vivienda se considera un derecho humano. Si el Gobierno quiere desalojar a la gente, debe proporcionarles otro lugar donde vivir, y la Ciudad no quiso o no pudo construir viviendas temporales para los inquilinos durante las renovaciones.

“Quieren rescatar los edificios”, dijo Nomzamo Zondo, abogado especializado en vivienda del Instituto de Derechos Socioeconómicos de Sudáfrica. “No les importa la gente en lo más mínimo”.

Una de las razones del impasse es que los políticos se resisten a la idea de construir viviendas para inmigrantes.

Las autoridades dicen que los recién llegados de Malawi, Zimbabwe y Mozambique están agotando los recursos de la Ciudad. Pero si bien los inmigrantes llegan a Johannesburgo en grandes cantidades, también lo hace gente de las zonas rurales de Sudáfrica. Muchos de los inquilinos de Vannin Court entrevistados por los periodistas eran sudafricanos.

El administrador de propiedades de la Ciudad, la Johannesburg Property Company, está a cargo del arrendamiento y mantenimiento de casi 30 mil propiedades de la Ciudad, pero en sí ha caído en la morosidad, pese a estar respaldada por subsidios, arrojan sus registros financieros.

“Ni siquiera sabíamos de cuántos edificios éramos dueños como Ciudad”, dijo Mpho Phalatse, ex Alcaldesa.

De acuerdo con los registros y los funcionarios, cuando personal de la Johannesburg Property Company visitó el número 80 de la Calle Albert en el 2019, notaron mamparas improvisadas inflamables, salidas de incendios obstruidas y chozas en el techo. Pero nadie regresó para solucionar los problemas.

En poco más de una semana después del incendio, los funcionarios de la ciudad habían inspeccionado seis edificios y, en un caso, desalojaron a los inquilinos sin una orden judicial y soldaron la entrada de un edificio. Retaron a los jueces a visitar ellos mismos los edificios antes de anular los desalojos.

Muchos de los sobrevivientes del incendio de la Calle Albert se han mudado a edificios abandonados cercanos.

La investigación pública sobre la causa del incendio se ha estancado. Resultó que el lugar donde se celebrarían las audiencias no cumplía con las normas básicas de seguridad.

Por: Este artículo fue escrito Lynsey Chutel, Selam Gebrekidan y John Eligon