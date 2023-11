La exposición dedicada al autor de 'El Señor de los Anillos' sorprende a los críticos

La noche de la inauguración de la nueva exposición más comentada de Roma este mes, importantes ministros del Gobierno se codearon con miembros de la alta sociedad romana y excéntricos amantes del arte conversaron con miembros de grupos juveniles de extrema derecha.

Todos contemplaron un dibujo de un Gandalf glam-rock con una capa de mago, ejércitos de orcos en acrílico y otras obras de arte de fans. Estudiaron un árbol genealógico de elfos, hombres y enanos; así como un glosario que explica a los protagonistas de la Tierra Media (“Los hobbits son un pueblo único y distinto conocido como medianos”).

Algunos estaban entusiasmados, otros desconcertados. Pero si hubiera alguna duda de por qué el Ministerio de Cultura de Italia había organizado una gran retrospectiva dedicada a J.R.R. Tolkien, el autor británico de “El Señor de los Anillos”, en la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, un espacio de primera generalmente dedicado a los maestros modernistas, una superfan tenía la respuesta.

“La exposición me pareció muy hermosa”, dijo Giorgia Meloni, la Primera Ministra.

Para Meloni y otras personas que crecieron en un universo posfascista que no podía mirar públicamente al pasado italiano reciente en busca de héroes, las aventuras de Tolkien —historias de guerreros, ejércitos invasores y gente común que defendía sus tierras— proporcionaron un espacio seguro para articular su cosmovisión. Se disfrazaron como los personajes de la saga. Cantaron junto con la banda folk extremista Fellowship of the Ring en reuniones de jóvenes de derecha llamadas Camp Hobbit.

Esa subcultura esotérica ha seguido a Meloni, de 46 años, hasta los templos del arte elevado de Italia. Gennaro Sangiuliano, el Ministro de Cultura, ha calificado a la exposición como un “regalo” e insistió en que no había nada partidista en la exposición. Pero los detractores de Meloni han caracterizado la exhibición como una contraofensiva de la derecha en las guerras culturales del País.

Maurizio Gasparri, ex Ministro y aliado de derecha de Meloni, dijo que cuando se trataba de Tolkien, “la derecha lo eligió como su autor de cabecera”. La muestra tenía como objetivo transmitir esa tradición, dijeron miembros del ala juvenil del partido de extrema derecha Hermanos de Italia de Meloni, que también estuvieron allí la noche inaugural.

En una conferencia de prensa para anunciar la exhibición a principios de mes, Sangiuliano insistió en que Meloni no ordenó la exhibición.

Davide Martini, curador y propietario del fan art incluido en la exposición, estaba encantado de que las obras que amaba finalmente hubieran sido reconocidas como gran arte. El aspecto político sobrepuesto, dijo, era “sólo un problema italiano”.

Por: JASON HOROWITZ