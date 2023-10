La base militar china en el Arrecife Mischief, frente a las costas de la isla filipina de Palawan, se cernía sobre nuestro barco, obvia incluso en la oscuridad previa al amanecer.

Luces apuntaban a una pista hecha para aviones de combate, respaldada por bodegas perfectas para misiles tierra-aire. A más de mil 400 kilómetros de la China continental, en una zona del Mar de China Meridional que un tribunal internacional ha determinado inequívocamente que no pertenece a China, los teléfonos móviles sonaban con un mensaje: “Bienvenidos a China”.

La militarización marítima más descarada del mundo está ganando fuerza en aguas por donde pasa un tercio del comercio marítimo mundial. Aquí, en los arrecifes submarinos conocidos como el Terreno Peligroso, el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) ha fortificado un archipiélago de bases que han marcado estas aguas como propias de China pese a no tener base legal internacional. La guardia costera, la marina y una flota de barcos pesqueros de China confrontan otros buques, tanto civiles como militares.

La creciente presencia militar china en aguas que durante mucho tiempo estuvieron dominadas por la flota estadounidense está agudizando la posibilidad de un enfrentamiento entre superpotencias en un momento en que las relaciones entre ellas han empeorado enormemente. Y al tiempo que Beijing desafía una orden de seguridad impulsada por Occidente que se mantuvo durante casi 80 años, los países de la región cuestionan cada vez más la fortaleza del compromiso estadounidense con el Pacífico.

Si bien EU no reclama el Mar de China Meridional, mantiene pactos de defensa con socios asiáticos, incluyendo a Filipinas, que podrían obligar a soldados estadounidenses a ir a estas aguas. Mientras la ansiedad por el cercano Taiwán ha centrado la atención en las malas relaciones entre Washington y Beijing, el Mar de China Meridional ofrece otro escenario para una contienda. El que China haya armado al Mar de China Meridional también ha obligado a pescadores del Sudeste Asiático de Filipinas y otras naciones a abandonar las aguas de las que han dependido durante generaciones.

Es difícil ver cómo la presencia armada de China en el Mar de China Meridional disminuirá sin una guerra. Con sus bases construidas y sus buques militares desplegados, Beijing defiende enérgicamente sus afirmaciones de “soberanía indiscutible”.

Esa postura se puso de manifiesto en mayo, cuando el pequeño barco alquilado por periodistas de The New York Times pasó a 2 millas náuticas del Arrecife Mischief. Un remolcador de la Armada EPL que se encontraba en las proximidades no había logrado detenernos, tal vez debido a la temprana hora de la mañana. Pero a medida que nos acercábamos a la base militar china, el remolcador, aproximadamente 2.5 veces el tamaño de nuestro barco, agitó el agua para llegar hasta nosotros, encendió sus reflectores y tocó su bocina. Por radio nos dijeron que habíamos invadido aguas territoriales chinas.

Nuestro barco tenía bandera de Filipinas y un tribunal internacional convocado por la Corte Permanente de Arbitraje dictaminó en el 2016 que el Arrecife Mischief era parte de la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Filipinas. China ha ignorado ese fallo. En un intercambio de radio dijimos que teníamos permitido navegar por estas aguas.

El remolcador EPL respondió con más bocinazos, un asalto sónico tan penetrante que lo sentimos en el cuerpo. Con sus reflectores casi cegándonos, el remolcador EPL se abalanzó sobre nuestro navío, pasando a 20 metros de nuestro barco mucho más pequeño. Fue una clara violación del protocolo marítimo internacional, dijeron expertos marítimos.

Cuando amaneció, pudimos ver tanto las fortificaciones del Arrecife Mischief como barcos chinos acercándose desde diferentes direcciones: media docena de barcos de la milicia marítima y una corbeta de la marina diseñada para transportar misiles antibuque. El remolcador de la marina también permaneció cerca.

En otras ocasiones, buques de la guardia costera y de la milicia chinos han embestido, rociado con cañones de agua y hundido embarcaciones civiles en el Mar de China Meridional.

Esta semana, la Guardia Costera de Filipinas cortó una barrera de cuerda colocada por los chinos. El Presidente Ferdinand E. Marcos Jr. dijo querer tomar una postura más férrea con China.

“Los chinos se están burlando de las reglas marítimas y violando intencionalmente las buenas reglas de conducta. Están haciendo virar a barcos extranjeros, a veces en el último momento. Un día un barco extranjero no se desviará. ¿Y entonces que?”, dijo Gregory B. Poling, director del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Por: HANNAH BEECH