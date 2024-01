La cantante y actriz Fantasia regresa a 'El color púrpura' tras traumática experiencia

A lo largo de la producción de la nueva adaptación cinematográfica de “El color púrpura”, Fantasia Barrino-Taylor, quien interpreta a la protagonista Celie Johnson, a menudo pedía fuerzas a Dios.

“Lloraba camino al foro. Lloraba al salir del foro”, dijo. “Hablaba con Dios y le decía, ‘Tienes que hacer que esto tenga sentido. Haz que tenga sentido. Tiene que salir algo de esto’”.

La película, basada en la novela de Alice Walker ganadora del Premio Pulitzer de 1982, detalla el viaje transformador de una mujer rural de Georgia a principios del siglo 20. Adaptada por primera vez como película nominada al Oscar en 1985 por Steven Spielberg, luego reinterpretada para Broadway en 2005, ha sido adaptada nuevamente como musical. Sin embargo, el papel de Celie sigue siendo de un trauma implacable, a través de décadas de abuso primero a manos de su padrastro y luego de su marido, hasta que halla la fuerza para valerse por sí misma. Cuando Barrino-Taylor asumió el papel en la puesta original en Broadway, y luego en la película, eso significó soportar un abuso sin cesar.

Antes de la producción, había “iniciado terapia por trauma”, dijo. Esposa, madre de cuatro hijos y abuela, Barrino-Taylor, ahora de 39 años, estaba comprometida a dar lo mejor de sí misma. “Quería emprender este viaje de sanación”, dijo. “Así que tuve que dejar la terapia y permitir que Celie fuera mi entrenadora de vida. No fue fácil”.

Barrino-Taylor, al igual que Celie, es cálida y auténtica. Tasia, como se le conoce, es hija de un predicador y se crio en la iglesia bautista, donde a los 5 años comenzó a cantar gospel. En el 2003, todavía una adolescente, ganó la tercera temporada de “American Idol”, dando inicio a una carrera como cantante, compositora, actriz y autora ganadora del Grammy. En el camino, luchó contra la desgracia personal.

Fue durante su proceso de sanación, años después, cuando el productor Scott Sanders le pidió a Barrino-Taylor que interpretara a Celie en la adaptación cinematográfica. Habían trabajado estrechamente cuando ella estelarizó la obra en Broadway en el 2007-2008. Ella lo rechazó.

“Era muy difícil para ella separar ser Fantasia Barrino durante el día y ser Celie Johnson por la noche”, explicó Sanders, quien sabía que pese a su experiencia con la obra, Barrino-Taylor sería maravillosa. Barrino-Taylor coincidió, sugiriendo que su juventud también tuvo la culpa. “Sentí como si estuviera cargando mi cruz y la cruz de Celie”, dijo. “Y eso era una carga excesiva a mi edad. No había empezado a lidiar con los traumas de mi vida”.

No fue hasta que se incorporó el director Blitz Bazawule al proyecto que las cosas empezaron a cambiar. Un cineasta ghanés conocido por “Black Is King” de Beyoncé, quería incorporar el realismo mágico en “El color púrpura”. Aunque respetaba el drama de Spielberg, Bazawule dijo que quería crear una película que pudiera aprovechar no solo el triunfo de Celie, sino también su aprendizaje de cómo amar, a quién amar y cómo perdonar. Y sabía que Barrino-Taylor era la indicada para esa visión.

Bazawule “me permitió ver que le estaba dando imaginación a Celie”, recordó Barrino-Taylor.

Los pensamientos de Celie se exploran en varias escenas, con ayuda de canciones. Su confianza aumenta constantemente en presencia de Shug Avery (Taraji P. Henson), la celebridad local de espíritu libre y, más tarde, su amante. La intención del señor Bazawule era oscilar entre la alegría y el dolor. Explicó que el enfoque “nos dio una imagen mucho más completa de sus luchas”.

Celie experimenta la dicha en parte a través del baile.

“Cuando me dijeron por primera vez que tenía que aprender a bailar tap, pensé que estaban locos”, dijo Barrino-Taylor. Después de un día completo de rodaje, practicó tanto y hasta tan tarde que su madre la confrontó y le preguntó por qué se esforzaba tanto. “Le dije: ‘Mamá, tengo que hacerlo por Celie’”, dijo.

Después de que Celie ha sido abofeteada por su marido y ella ha cuidado a sus hijos y trabajado en el jardín, dijo Barrino-Taylor, “tengo que mostrarles a estas chicas que, a través de Celie, no tenemos que dejar de movernos”.

TIFFANY MARTINBROUGH.THE NEW YORK TIMES