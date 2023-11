La canción es de Tina, los pasos son australianos: ¿qué es el 'Nutbush'?

SYDNEY, Australia — Cuando llegó la noticia de la muerte de Tina Turner a las costas de Australia, personas en todo el País dejaron de hacer lo que estaban haciendo y comenzaron a bailar.

Estudiantes, gente en gimnasios, TikTokers e incluso el personal de la Embajada de Estados Unidos rindieron homenaje con pasos y patadas que parecían una mezcla del baile en línea y la Macarena, al ritmo de la canción “Nutbush City Limits” de Turner.

Ella no realizó estos pasos. Pero de alguna manera, y nadie está muy seguro de cómo, el baile, el Nutbush, se ha generalizado tanto en Australia que a veces se le llama el baile nacional extraoficial del País.

“Escuchas el duh-duh, duh-duh, y los pies comienzan a moverse y los pasos te nacen”, dijo Skye Clarke, una maestra en el estado de Victoria que dirigió un baile para sus alumnos. “Quizás no lo hayas bailado en más de 10 años, pero casi instantáneamente regresa a ti”.

Cuando suena la canción, ya sea en un bar, una carne asada en el patio, una fiesta de cumpleaños o una boda, quedarse quieto no es opción.

“Sería de mala educación no participar”, dijo Jess Bowman, otra maestra que ayudó a organizar una presentación en su escuela en Nueva Gales del Sur. “Te pones a bailar, de lo contrario alguien te jalará a la pista de baile”.

Los orígenes del baile son un misterio. Algunos expertos dicen que se parece al Madison, un baile en línea de los años 50 y 60, o los bailes disco de los 70s como Car Wash y the Hustle. Una teoría común es que los maestros de escuela difundieron el baile enseñándolo a sus alumnos como una rutina de ejercicio, aunque no hay registros de que fuera formalmente obligado en las aulas.

Parte de su longevidad radica en ser un baile relativamente sencillo que personas de todas las edades pueden realizar, dijo Michael Whaites, profesor de danza contemporánea en la Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental. Recuerda haber bailado el Nutbush por primera vez con pantalones de pana acampanados cafés en una discoteca de la escuela en 1979. “Lo pueden bailar dos o 200 personas. ¿Y acaso no tenemos el récord mundial?”, dijo.

De hecho, Australia posee el récord mundial por la mayor cantidad de personas bailando el Nutbush —aunque no se sabe de ningún otro país que haya querido competir por la corona. El año pasado, 4 mil 84 asistentes bailaron el Nutbush en Birdsville Big Red Bash, un festival de música country, vistiendo tutús, disfraces de dinosaurio y pelucas.

Los asistentes al festival intentarán romper el récord nuevamente en julio, dijo Laura Impey, una de las organizadoras del evento, que también será un hito para la exitosa canción.

“Creemos que será bastante especial hacer este intento de Nutbush en el 50 aniversario del lanzamiento de la canción”, dijo. “Y será un tributo aún más grande y especial a Tina Turner en general”.

Los lazos de Turner con Australia se extienden más allá del baile popular. Su mánager durante años, Roger Davies, era de Melbourne y él fue quien impulsó su regreso al estrellato en los años 80. A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, ella se convirtió en el rostro de la competencia de la liga de rugby de Australia cuando cantó sus canciones “What You Get Is What You See” y “The Best” en comerciales del deporte.

