BERLÍN — La mayor parte de los años, la ceremonia para el ganador del Premio Alemán del Libro es un asunto sobrio. Pero cuando el jurado anunció en octubre que el honor literario de más alto perfil en el mundo de habla alemana lo había ganado el escritor suizo Kim de l’Horizon, de 30 años, por la novela “Blutbuch”, las cosas dieron un giro inesperado.

De l’Horizon, cuyo nombre de artista es un seudónimo y que usa los pronombres they/them (en lugar de he/she/him/her) en inglés, fue el primer escritor no binario en recibir el galardón, y mientras estaba de pie en el escenario en un vestido verde, se rapó el cabello como un gesto de apoyo a las mujeres en Irán. Luego De l’Horizon argumentó que el jurado había seleccionado el libro a fin de “enviar una señal” para apoyar a los que son “oprimidos a causa de sus cuerpos”.

A algunos críticos les molestó la aparente comparación del escritor entre la experiencia de ser no binario y la opresión de las mujeres iraníes; otros consideraron que el discurso fue una señal de que el premio había sido otorgado con base en la política de la identidad en lugar del mérito literario. La publicidad también ha convertido a De l’Horizon en un símbolo para un debate más amplio sobre el estatus de las personas no binarias en el mundo de habla alemana.

Gran parte de esa conversación se ha centrado en el lenguaje: a diferencia del inglés, el alemán no tiene equivalente a “they/them” para un pronombre personal, y la mayor parte de los sustantivos que se refieren a las personas son del género masculino o femenino.

“Cuando yo crecía, no había tal cosa como no binario, ni nada más que binario”, expresó de l’Horizon en una entrevista. En el libro, el autor tenía como meta explorar cómo el género se puede describir en alemán. “Buscaba un lenguaje, o formas de lenguaje, que permitiría la percepción de un cuerpo que no es binario”, dijo.

Esta búsqueda de la autoexpresión es central a “Blutbuch”, una obra centrada en un personaje no binario, también llamado “Kim”, que lidia con la identidad de género. El libro utiliza una estructura fluida y numerosos pronombres y otras palabras inventadas para expresar la experiencia de género de su narrador.

Paul Jandl, crítico de libros y contribuidor del Neue Zürcher Zeitung, un periódico suizo, argumentó que “Blutbuch” es un “libro muy importante” y que el autor había desatado un furor en el mundo de habla alemana porque las cuestiones de la identidad de género “son un tema al centro de la sociedad”.

La reacción a veces se ha tornado fea: tras la ceremonia, De l’Horizon recibió comentarios llenos de odio en los medios sociales, y la página del libro en Amazon fue inundada de reseñas de una sola estrella.

Un debate ha emergido en Alemania sobre cuáles adaptaciones deberían hacerse para las personas que no se identifican como de sexo masculino o femenino. En paralelo transcurre un debate más amplio acerca de cómo eliminar lo que los críticos ven como vestigios de sexismo en la lengua alemana.

En la entrevista, De l’Horizon indicó que ve con reservas hablar de su historia personal, pero ha descrito algunas de sus luchas personales en otras partes. En un ensayo en el Neue Zürcher Zeitung, hizo un paralelismo recientemente entre ser víctima de un asalto en una estación del metro de Berlín y la experiencia de oír a un legislador suizo describir de forma burlona a una persona no binaria con un pronombre usado para objetos inanimados.

No obstante, el autor aseguró en la entrevista que disfrutaba su contribución a replantear las reglas de género del idioma alemán, pese a la reacción negativa y la confusión.

“La vida es complicada, es sudorosa, es sucia, es juguetona y divertida”, expresó. “Y eso es lo que debería de ser todo este proceso”.

Por: THOMAS ROGERS