La investigación indica que, el uso del anestésico funcionaría de manera alerta para una de las terapias más rápidas y efectivas para la depresión difícil de tratar. El estudio es la comparación directa más grande de los dos tratamientos.

Los pacientes que no responden a al menos dos antidepresivos —alrededor de un tercio de los pacientes clínicamente deprimidos— tienen una condición llamada “resistente al tratamiento”. Sus opciones de alivio son limitadas. Los médicos generalmente recomiendan hasta 12 sesiones de TEC, que tiene una eficacia establecida de muchos años, pero está manchada por el estigma del mal uso histórico y las aterradoras imágenes de Hollywood de personas atadas a mesas, en agonía. La TEC actual es mucho más segura y se realiza bajo anestesia general, pero se sigue utilizando poco.

El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, encontró que la ketamina, administrada por vía intravenosa, era al menos tan efectiva como la TEC en pacientes con depresión resistente al tratamiento que no tenían psicosis. (En las personas con psicosis, la ketamina, incluso en dosis muy bajas, puede empeorar síntomas tipo psicosis).

Los resultados son significativos en parte porque algunos pacientes se sienten incómodos con los posibles efectos secundarios de la TEC, como pérdida temporal de la memoria, dolor muscular o debilidad. (En casos raros, puede provocar lagunas permanentes en la memoria).

El estudio muestra que la ketamina es más fácil de administrar, con menos ajustes durante el tratamiento y menos pacientes que abandonan, dijo Amit Anand, autor principal del estudio y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. “Más importante aún, muestra que, como se esperaba, la TEC está asociada con problemas de memoria, mientras que la ketamina no”, agregó. La ketamina intravenosa también tiene efectos secundarios, como la disociación, pero esto “no suele ser una experiencia desagradable para los pacientes”, dijo Anand. Estudios anteriores han demostrado que ambos tratamientos pueden ser efectivos en pacientes con depresión difícil de tratar, pero esa investigación ha analizado principalmente las dos terapias de forma independiente.

Los investigadores asignaron al azar ketamina intravenosa o TEC a 365 pacientes. Al final del tratamiento de tres semanas, el 55 por ciento de los que estaban en el grupo de ketamina y el 41 por ciento en el grupo de TEC informaron una reducción del 50 por ciento o más en los síntomas.

Seis meses después, las puntuaciones de calidad de vida de ambos grupos eran similares. Una pequeña cantidad de pacientes en ambos grupos, menos del 33 por ciento, entraron en remisión; sólo tuvieron síntomas depresivos leves. Esto sugiere que se necesitarían tratamientos adicionales para mantener el alivio.

Pero el tratamiento continuo conlleva más riesgos. Con la ketamina, un tratamiento más prolongado “eleva la probabilidad de dependencia de las drogas y efectos adversos cognitivos, incluyendo la disociación, la paranoia y otros síntomas psicóticos”, escribió Robert Freedman, profesor de psiquiatría en la Universidad de Colorado, en un editorial con el estudio.

A finales de este año, Anand y sus colegas reclutarán a pacientes para un estudio más amplio que compare la TEC con la ketamina intravenosa en mil 500 pacientes con depresión y con tendencias suicidas agudas, la mayoría hospitalizados.

CHRISTINA CARON.

THE NEW YORK TIMES