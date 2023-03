Al descubrir que ciertos compuestos bacterianos matan hongos, los científicos en un instituto de investigación alemán recordaron a Keanu Reeves en su papel protagónico en la franquicia de suspenso “John Wick”.

Los investigadores llamaron a los compuestos “keanumicinas”.

“Keanu Reeves interpreta muchos papeles icónicos en los que es extremadamente eficiente para ‘desactivar’ a sus enemigos”, dijo Pierre Stallforth, uno de los investigadores y profesor de Paleobiotecnología en el Instituto Leibniz de Investigación de Productos Naturales y Biología de Infecciones, en Jena, Alemania. “Las keanumicinas hacen lo mismo con los hongos”.

Un publicista de Reeves no respondió a una solicitud de comentarios.

Lionsgate, el distribuidor de las películas de “John Wick”, realizó recientemente un foro en Reddit con Reeves, en el que éste describió su reacción.

“Deberían haberlo llamado John Wick”, dijo. “Pero eso es genial y surrealista para mí. ¡Pero gracias, gente científica! Buena suerte, y gracias por ayudarnos”.

Los compuestos son efectivos contra las enfermedades micóticas de las plantas y los hongos que afectan a los humanos, de acuerdo con los hallazgos publicados en The Journal of the American Chemical Society.

“Las keanumicinas crean agujeros en la superficie del patógeno y éste se ‘desangra’”, dijo Sebastian Götze, el autor principal y estudiante de postdoctorado en el Instituto Leibniz.

“Al igual que Keanu Reeves en sus muchos roles como un asesino competente, las moléculas recién descubiertas también pueden matar de manera muy eficiente, en bajas concentraciones, diferentes patógenos micóticos humanos, llenándolos de agujeros”, dijo.

Los autores prepararon un caldo de bacterias que producen keanumicina y lo aplicaron a una hortensia cubierta con el hongo Botrytis cinerea, una plaga común entre los cultivos de invernadero como los tomates y las fresas. Demostraron que las keanumicinas funcionan eficazmente contra una plaga de plantas que causa el moho gris y provoca pérdidas sustanciales de cosecha cada año. Los compuestos también funcionan contra la Candida albicans, un hongo natural en el cuerpo humano cuya sobreproducción puede causar infección.

Un agente natural y biodegradable como las keanumicinas podría ser una alternativa importante a los pesticidas y antibióticos en medio de una “crisis de antiinfecciosos”, dijo Götze, refiriéndose a los medicamentos que previenen o tratan infecciones. Muchos hongos son resistentes a los medicamentos y sustancias que se han usado para matarlos en el pasado.

“Si los fitopatógenos micóticos son resistentes a los fungicidas, la producción de cultivos disminuye, lo que puede provocar hambruna en casos extremos”, dijo Götze.

Los hallazgos de los investigadores sugieren una evolución microbiana para luchar contra los patógenos, dijo Matthew Nelsen, investigador del Museo Field de Chicago, que no participó en el estudio.

Por: EMILY SCHMALL