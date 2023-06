En el otoño de 1994, la psiquiatra Judith Herman estaba en el apogeo de su influencia. Su libro “Trauma y Recuperación”, publicado dos años antes, había sido aclamado en The New York Times como “uno de los trabajos psiquiátricos más importantes publicados desde Freud”. Su investigación sobre el abuso sexual planteó una tesis radical en su momento: que el trauma puede ocurrir no sólo en el terror del combate, sino a manos de una persona de confianza.

La psicología ha sido impulsada por pensadores individuales. Así que lo que le sucedió a Herman —tan arbitraria como fue— tuvo consecuencias en el campo. Estaba en el salón de baile de un hotel, preparándose para presentar sus últimos hallazgos, cuando tropezó con un tapete y se fracturó la rótula. “Simplemente, ¡zas!”, dijo.

Intermitentemente durante más de 20 años, Herman anduvo entre una niebla de dolor crónico, repetidas cirugías y, finalmente, analgésicos. Los estudios de trauma giraron hacia la neurobiología.

“Es una mujer brillante que perdió 25 años de su trayectoria”, dijo Bessel van der Kolk, su amigo y colega cuyo libro del 2014, “El Cuerpo Lleva la Cuenta”, ayudó a impulsar el campo hacia la ciencia del cerebro.

A los 81 años, Herman se ha reincorporado a la conversación, publicando “Truth and Repair”, una continuación de su libro del 1992. Durante esa brecha, el trauma ha ganado aceptación en la cultura popular como una forma de entender la salud mental. Pero la idea dominante ahora proviene de Van der Kolk, quien argumenta que las experiencias traumáticas se almacenan en el cuerpo y se pueden abordar mejor a través de la mente inconsciente. “El Cuerpo Lleva la Cuenta” ha aparecido en la lista de los más vendidos durante la sorprendente cantidad de 232 semanas.

Pero en “Truth and Repair”, Herman continúa donde se quedó en 1992. Basándose en entrevistas con sobrevivientes, presenta una teoría de la justicia diseñada para ayudarlos a sanar, centrada en el reconocimiento colectivo de lo que han sufrido.

Cuando Herman y Van der Kolk se conocieron en la década de 1980, ella estaba atendiendo a hijas de familias de clase trabajadora, que contaban historias de abuso sexual. Él estaba tratando a veteranos que parecían atrapados en el pasado, explotando de rabia. Herman era fiel a la psicoterapia psicodinámica; Van der Kolk estaba explorando nuevos tratamientos, primero Prozac, luego trabajo corporal y desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular. Pero tenían esto en común: el establecimiento psiquiátrico había desestimado a sus pacientes como haciéndose los enfermos o histéricas.

El diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático (PTSD) era completamente nuevo, apareciendo por primera vez en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, o DSM, en 1980. Un grupo de estudio de trauma se reunía mensualmente en Cambridge, discutiendo, dijo Herman, sobre “lo que contaba” como trauma. A ella se le atribuye ampliamente haber resuelto esta cuestión.

“Ella hizo algo extraordinario —’Espera un segundo, las mismas cosas que le estaban pasando a esos soldados, en cierto sentido, sucedieron en familias’”, dijo Rosie McMahan, quien trabajó con Herman para confrontar el abuso sexual de su padre y describe la reconciliación de su familia en el libro “Fortunate Daughter”.

En 1994, los editores del DSM ampliaron la definición de PTSD, eliminando el requisito de que el evento traumático estuviera “fuera del rango de la experiencia humana habitual”. Herman y Van der Kolk comenzaron a cabildear para que se incluyera el PTSD complejo, resultado de eventos traumáticos recurrentes o prolongados. Desde mediados de la década de 1990, los editores del DSM se han opuesto sistemáticamente a ampliar aún más la definición.

La rótula de Herman sanó, pero se habían formado tumores nerviosos y el dolor empeoró constantemente. Logró continuar impartiendo clases tomando grandes dosis de fentanilo, aplicadas vía un parche transdérmico.

En el 2019, un cirujano le contó sobre una cirugía que se había desarrollado para tratar a amputados veteranos de guerra. Más tarde ese año, los cirujanos extrajeron sus nervios dañados, los suturaron a un nervio motor extraído de su cuadríceps y luego los implantaron en su músculo. Poco a poco dejó el fentanilo.

“Estoy en un estado permanente de gratitud”, dijo. Y esa, afirmó, fue la razón por la que tuvo la energía para terminar otro libro.

No puede sacudirse la sensación de haber renacido. En los movimientos Black Lives Matter y #MeToo, y en los residentes que supervisa, ve un retorno a la política que la formó cuando era una joven doctora.

“Ojalá tuviera un cuerpo de 40 años en lugar de un cuerpo de 80 años para poder seguirle el paso”, dijo Herman.

ELLEN BARRY

THE NEW YORK TIMES