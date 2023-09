Es cerca de la medianoche, dos semanas después de iniciada una residencia de redacción en New Hampshire, donde vine a terminar una novela. Suena mi teléfono.

Desde el Lago de Atitlán, Guatemala, llega la voz de una mujer: “Dejé la llave de mi casita sobre la cama. ¿Puede alguien abrirme?

Ahorita lo soluciono, le digo. Unas horas antes, había pasado una hora hablando por teléfono con un plomero, pidiendo madera para un sauna.

Es raro el día en que no me encuentro ocupada con al menos un huésped hospedado en el modesto lugar que compré hace 23 años como refugio para escribir.

Mi historia en Centroamérica comenzó hace más de 50 años, a los 11 años, cuando mi madre nos llevó a mi hermana y a mí de viaje desde Texas a San Cristóbal de las Casas, en el Estado mexicano de Chiapas. Mi experiencia de la cultura indígena abrió mi mundo.

Una década después, me uní a una búsqueda de orquídeas en Guatemala. No importaba que estuviera librándose una guerra civil.

Nuestros llantas navajeadas no impidieron que me enamorara del País —en particular, del lago turquesa de Atitlán y de las personas que allí vivían.

Juré que volvería, aunque pasaron años antes de que lo hiciera. Para entonces, había criado a tres hijos. Renté una casita a orillas del lago, me inscribí en clases de salsa, escribí una novela y experimenté una mayor sensación de bienestar de la que había sentido en años.

Todas las mañanas nadaba en el lago. Fue en uno de mis nados que vi un letrero: Se Vende. El terreno era empinado, cubierto de maleza, con una pequeña casa de adobe. Al otro lado del agua se encontraba uno de los cinco volcanes que rodean el lago.

Reuní 85 mil dólares para comprar aproximadamente una hectárea de tierra. Llamé al lugar Casa Paloma. Unas cuantas veces al año, viajaba allí para escribir y nadar. Habiendo reconocido que este era un lugar que ofrecía inspiración, comencé un taller de escritura, hospedando a un pequeño grupo de mujeres durante una semana cada invierno. Se alojaban en un sencillo hotel del pueblo, pero se reunían en Casa Paloma todos los días.

Mucho cambió en esos años. Llegaron viajeros en mayor número, junto con tienditas que anunciaban curanderos, profesores de yoga y chamanes. Construí una sauna y una pequeña casa de huéspedes. De regreso en California, me enamoré de mi segundo esposo, Jim.

El año después de casarnos, a Jim le diagnosticaron cáncer de páncreas. Los dos viajamos juntos al lago para lo que resultó ser su último invierno. Después de que murió, volví sola.

Había programado un taller para marzo del 2020, el mes en que la pandemia golpeó a Estados Unidos. No estaba segura de si alguien acudiría, pero 16 mujeres viajaron allí.

Dos días después, el Presidente de Guatemala anunció el cierre del aeropuerto. El Departamento de Estado de EU proporcionó un avión para llevar a ciudadanos a casa. Pero decidí quedarme e invité a dos de las mujeres a acompañarme. Terminamos quedándonos seis meses.

La gente del pueblo parecía libre de Covid. Pero sin turistas, no tenían forma de mantener a sus familias. Así que me embarqué en el proyecto de construir una casa de huéspedes. Todos los días, unos 20 hombres bajaban la ladera.

En los meses que siguieron, seguí ideando proyectos de construcción. Cinco casitas más. Una tenía paredes de piedra con cabezas de piedra talladas a mano incorporadas. Compré una silla hecha por un artesano local.

Pagarles a los hombres un buen salario local me llevó al límite. Pero yo sabía que cuando le das trabajo a una persona en este pueblo, una familia de 10 comerá esa noche.

Se me ocurrió que si una persona vacía su cuenta bancaria para construir una propiedad para 16 huéspedes que requiere un equipo de más de 20 personas, el lugar no puede quedarse vacío. Y así fue como me convertí en la anfitriona de un hotel y centro de retiro.

Durante el último año, mi equipo, compuesto ahora casi enteramente por hombres y mujeres locales, ha recibido a más de 300 grupos de invitados.

En 2020, con los hombres todavía trabajando, comencé otra novela sobre una mujer de EU que, después de una tragedia personal, aterriza en un pequeño pueblo a orillas de un lago rodeado de volcanes, en un país centroamericano sin identificar. Se encuentra inesperadamente dirigiendo un hotel mágico rodeado de orquídeas y pájaros.

En ese entonces, creía que lo que estaba escribiendo era una obra de ficción. Fue un año después que se me ocurrió la idea: yo misma había construido un hotel. Ahora sería mejor que descubriera cómo dirigir uno. Y lo hice.

Por: JOYCE MAYNARD

THE NEW YORK TIMES