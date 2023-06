Jenny Lewis no tenía intención de terminar con la marimba.

Pero durante el último año, un instrumento de percusión antiguo ha ocupado un lugar central en el estudio casero de la cantautora. Lo heredó de su padrino, Jerry Cohen, editor de música para televisión y cine, quien murió la primavera pasada. Él era un padre sustituto para ella. Ella era la única persona en la habitación con él cuando falleció.

“Él fue mi mentor y mi mejor amigo y el más judío de todas las personas en mi vida”, dijo. “Jerry querría que yo tomara lecciones de marimba”.

Lewis, la artista independiente de 47 años cuyo estilo trovador country-rock y lirismo evocador le ha valido comparaciones con grandes compositores desde Nashville hasta Los Ángeles, ha sufrido muchas pérdidas últimamente. La muerte de su madre en el 2017 fue el telón de fondo de su último álbum, “On the Line”, en el 2019. Ahora, después de perder a Cohen y a otro mentor, el diseñador de álbumes Gary Burden, llega “Joy’All”, un álbum que lidia con el envejecimiento, los ciclos de vida y la (im)posibilidad romántica y, sin embargo, de alguna manera se siente vivaz.

“Mis 40s me están pateando el trasero y entregándomelo en una copa de margarita”, canta en la tercera pista sobre guitarras acústicas llenas de vida. La canción se llama “Puppy and a Truck” (Cachorro y una Camioneta), su receta más reciente para la felicidad. “Habiendo sobrevivido este momento, sentí que era importante proyectar algo alegre”, dijo.

El perro, un cockapoo negro, me saludó con un brinco cuando visité a Lewis en su casa en el Valle de San Fernando en el Condado de Los Ángeles.

Lewis logró salir de una trayectoria como actriz infantil para triunfar en otro universo artístico.

“Ella es un unicornio”, dijo Soleil Moon Frye, estrella infantil homóloga y amiga durante décadas. Incluso cuando era preadolescente, Lewis tenía habilidades musicales, dijo Moon Frye.

Aunque está catalogada como una compositora de folk rock con tintes country, la piedra angular de Lewis sigue siendo el hip-hop, el reggae, el soul y el funk —”encontrar la historia en versos estilo rap y tomar una guitarra acústica, y como que fusionar los dos mundos”, dijo.

“Joy’All” es su quinto álbum de estudio como solista y su primer lanzamiento en Blue Note Records, el sello discográfico de jazz.

Los padres de Lewis, músicos de salón itinerantes, se separaron cuando ella era pequeña. Su carrera como actriz en los años 80 cambió la fortuna de la familia por un tiempo, pero la adicción a las drogas y la inestabilidad de su madre superaron sus ganancias en las comedias de situación. Estuvo distanciada de sus padres durante décadas, y luego se reconcilió con cada uno al final de sus vidas.

Jess Wolfe, la mitad del dúo Lucius, canta la segunda voz en “Joy’All”. “Realmente entiendo la necesidad de tratar de elevarte a través de tu arte y esperar que pueda hacer lo mismo por otras personas —ella lo hizo, a su manera tranquila y natural”, dijo Wolfe.

Lewis compartió que envejecer como una estrella de la música sin filtros ni adornos no es fácil. “Me veo a mí misma y no siempre me encanta”, dijo. “Pero estoy tratando de aceptar ser una mujer de cuarentaitantos años y todo lo que eso tiene qué ofrecer”.

Ahora está felizmente soltera, aunque está haciendo la prueba con una app de citas y ansiosa por escribir sobre ello.

“Mi vida es extravagante”, dijo, aunque su composición no es 100 por ciento autobiográfica. “Pero si soy honesta, estoy en cada línea”.

MELENA RYZIK

THE NEW YORK TIMES