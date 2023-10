Jamaiquinos sopesan nuevo idioma oficial: ¿por qué?

KINGSTON, Jamaica — Si ingresa a cualquier oficina gubernamental, tribunal o salón de clases en Jamaica, se esperará que hable el idioma oficial, inglés.

Pero aventúrate en la calle, sintoniza un programa de radio o revisa las páginas de los influencers jamaiquinos, y otro idioma domina: patois.

El patois, también llamado patuá o criollo jamaiquino, ha sido estigmatizado durante mucho tiempo con estatus de segunda clase y, a menudo, caracterizado erróneamente como una forma de inglés mal estructurado. Ahora, a medida que Jamaica avanza con sus planes para segar los vínculos con la monarquía británica —lo que destituiría al Rey Carlos III como jefe de Estado y la convertiría en una república— se está generando impulso para convertir el patois en el idioma oficial de Jamaica, a la par con el inglés.

“Si alguna vez hubo un momento para cambiar definitivamente el estatus del criollo jamaiquino, es ahora”, dijo Oneil Madden, lingüista en la Universidad del Norte del Caribe, en Jamaica.

Pero la cuestión de la soberanía lingüística tiene a los principales líderes políticos de Jamaica tomando posturas. Y el debate cada vez más intenso toca cuestiones de identidad nacional, divisiones de clases y el legado de la esclavitud en lo que alguna vez fue una preciada posesión británica.

“Debido a que el idioma fue creado en el contexto de la esclavitud, la tendencia ha sido rechazarlo”, dijo Joseph Farquharson, director de la Unidad de Idioma Jamaiquino de la Universidad de las Indias Occidentales.

Un cambio importante en la política lingüística en Jamaica —que tiene 2.8 millones de habitantes y es el tercer país anglófono más grande del continente americano, después de Estados Unidos y Canadá— resonaría en todo el Caribe y partes de Centro y Sudamérica.

Jamaica está avanzando con planes para celebrar un referéndum, el próximo año, sobre la reforma de su Constitución y sus vínculos con su señor de la era colonial. Aunque Jamaica obtuvo su independencia en 1962, su máximo tribunal de apelación sigue siendo el consejo privado, con sede en Londres y compuesto por jueces de la Suprema Corte de Gran Bretaña.

Esa influencia está siendo objeto de renovadas críticas en Jamaica, donde más del 90 por ciento de la población es negra y perduran recuerdos de siglos de una economía basada en la esclavitud y marcada por revueltas sangrientas.

Los partidarios de conceder al patois un estatus oficial dicen que iría más allá de simbolizar una ruptura con Gran Bretaña. Dicen que finalmente permitiría a los jamaiquinos realizar trámites oficiales en lugares como oficinas fiscales o tribunales en el idioma más hablado del País.

Parte del apoyo más fuerte proviene del interior del sistema educativo. Un creciente número de profesores y administradores sostienen que dar prioridad al inglés no les hace ningún favor a los niños más pequeños que empiezan la escuela cuando sólo hablan patois.

La oposición a preparar a los estudiantes para que prosperen en ambos idiomas ha sido feroz. Peter Espeut, encargado del archivo de la Arquidiócesis Católica de Kingston, dijo que otorgar al patois un estatus mayor sería costoso y poco práctico en un País con un par de cientos de escuelas católicas. “No hay manera en que la Iglesia Católica prepare libros de texto en idioma jamaiquino”, dijo.

Otros argumentan que adoptar el patois como idioma oficial haría que los jamaiquinos fueran menos competentes en el idioma predominante para el comercio internacional, el turismo y la investigación académica.

Andrew Tucker, ex catedrático de español en la Universidad Howard, en Washington, escribió en una columna en el periódico The Jamaica Observer: “La mayoría de los jamaiquinos no dominan el inglés porque, a decir verdad, preferimos nuestro idioma de plantación, que, en gran medida, ha perjudicado nuestro desarrollo social, intelectual y económico. Ningún inversionista extranjero serio quiere comunicarse con alguien en el dialecto jamaiquino”.

“Ha habido resistencia a cualquier cosa que parezca romper con lo que creemos que ha sido bueno para nosotros”, dijo Amina Blackwood Meeks, una destacada narradora jamaiquina.

Por: SIMON ROMERO