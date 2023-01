En Ruar Street Food, un restaurante de hamburguesas en Barcelona, hay un dibujo enmarcado de una mano mostrando orgullosamente el dedo medio. La imagen captura el ánimo desafiante en una reunión de un par de docenas de hombres y mujeres de 20 a 40 años, todos empleados en el mundo de las criptomonedas.

Con pérdidas espectaculares (2 billones de dólares en criptoactivos), quiebras estrepitosas (Terra, Luna y Celsius) y acusaciones de fraude contra el emprendedor más preeminente del sector (Sam Bankman-Fried, de la ahora arruinada plataforma FTX), pocas industrias fueron más vapuleadas en el 2022.

La reputación y la promesa de las criptos han sido mancilladas. Alguna vez publicitadas como el futuro del dinero, ahora despiden un hedor a desastre.

A pesar de esto, entrevistas en Barcelona y con ejecutivos por todo el mundo sugieren que todo un año de fiascos ha hecho poco para mermar el entusiasmo de los verdaderos creyentes.

Muchos comparan este momento con el desplome de las punto com del 2001, una calamidad que borró aún más riqueza —alrededor de 5 billones de dólares— y, con el tiempo, produjo algunas compañías de primera categoría.

Los asistentes a la reunión de Ruar Street, organizada por una comunidad de criptos llamada Web3 Family, están animados y listos para lo que sea que les depare el 2023.

El rebaño incluye a Maria Rebelo, de 27 años, quien trabaja para Ureeqa, una compañía canadiense que ayuda a artistas a monetizar NFTs, o tokens no fungibles.

Éstos son activos digitales —fotos, música, recuerdos deportivos, etc.— registrados por la cadena de bloques, el libro mayor virtual que permite la existencia de todo lo que tenga que ver con criptos.

Hay muchas declaraciones sinceras de las formas en que la cadena de bloques transformará al mundo —ayudar a resolver el cambio climático, optimizar las cadenas de suministro, transformar el trabajo en una manera en que le permita a más gente hallar empleos que disfruten, etc.

Aunque los defensores se concentran en metas ambiciosas en un futuro imaginado, los críticos apuntan a debacles que suceden a cada rato. Como el robo de 3 mil millones de dólares en criptos el año pasado, según estimaciones de Chainanalysis.

Luego está la realidad incómoda de que las criptomonedas les hacen la vida más fácil a delincuentes —polleros, narcotraficantes, extorsionadores de ransomware, mafiosos y el Gobierno de Corea del Norte, que emplea hackers que roban criptos todo el día, todos los días.

“Cosas terribles suceden en cripto muy seguido, sin embargo, los fieles a las criptomonedas son muy buenos para separarlas de su ideal percibido de las criptos”, dijo Molly White, quien opera Web3 Is Going Just Great, un sitio de internet que hace una crónica de las tribulaciones de las criptos.

La paliza pública a las criptomonedas ha forzado a compañías a reevaluar sus estrategias. A inicios de enero, la compañía de minería de Bitcoin, Riot Blockchain, se convirtió en Riot Platforms.

En noviembre, la Comisión de Valores australiana canceló planes para un sistema basado en la cadena de bloques para autorizar operaciones bursátiles, y la compañía de transporte danesa Maersk desconectó su plataforma de cadena de bloques.

Estos fracasos no sorprenden a Lee Reiners, director de políticas en el Centro Duke de Economía Financiera, en Carolina del Norte.

La cadena de bloques es esencialmente un software de base de datos, y no muy popular, señala. Nunca habría atraído tal devoción, o miles de millones de dólares en capital de riesgo, sin su conexión a las criptos.

“Imagine si todo el dinero y talento que ha fluido a las criptos en los últimos 10 años se hubiera destinado al combate del cambio climático o la investigación del cáncer”, dijo Reiners. “Es un tremendo uso indebido de recursos sociales, y todo se debe a que la gente quería hacer dinero rápido”.

Por: DAVID SEGAL