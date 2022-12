Desde que Microsoft lo trajo a EE. UU. hace 14 años, Abhishikt Jain ha destacado profesionalmente, ha criado una familia y se ha instalado en una casa de cuatro recámaras. “Podrías decir que logré el sueño americano”, señaló Jain, de 43 años, un ingeniero de software de India, quien reside en Bellevue, Washington.

Sin embargo, en octubre, cayó víctima de los recortes que azotan a la industria tecnológica. A punto de asegurar la residencia permanente, conocida como green card, tras una espera de 12 años, Jain ahora enfrentaba la posibilidad de salir de EE. UU. al menos que hallara rápidamente otro empleo.

Tras años de crecimiento galopante, el sector tecnológico de EE. UU. ha pisado el freno en medio de una creciente inflación e inquietudes sobre una recesión. Una abundancia de contrataciones ha dado paso a recortes drásticos para reducir gastos.

Perder un empleo es un golpe para cualquier trabajador. No obstante, los extranjeros con visas temporales de trabajo deben hallar empleo en un lapso de 60 días en otra compañía que esté dispuesta a patrocinar sus visas, o deben marcharse.

Y muchos de ellos se arriesgan a perder su oportunidad de obtener la residencia permanente tras años de atraso.

En lo que va del año, más de 146 mil trabajadores tecnológicos han sido despedidos, indica Layoffs.fyi, que les da seguimiento. Los recortes han hecho que trabajadores extranjeros se apresuren para hallar otro empleo y buscar soluciones alternativas, como transferirse a un estatus de visitante temporal para ganar tiempo.

“La magnitud de los despidos es como nada que haya visto antes”, dijo Tahmina Watson, una abogada migratoria en Seattle quien ha recibido una oleada de llamadas de extranjeros despedidos.

“Las compañías tecnológicas no sólo están despidiendo gente en cifras sin precedentes, sino que también están congelando las contrataciones, y, por lo tanto, probablemente haya pocas alternativas laborales para trabajadores inmigrantes”.

Jain figura entre decenas de miles de ingenieros indios que durante años han estado creando software en compañías de tecnología de la información como Cisco, en plataformas de redes sociales como Meta y en minoristas en línea como Amazon.

Debido a su papel crucial, y a una escasez de egresados estadounidenses con estudios en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), muchos trabajadores extranjeros también están siendo patrocinados por sus patrones para obtener la residencia permanente.

Mientras esperan aprobación, los inmigrantes han hecho sus vidas en EE. UU. han tenido hijos estadounidenses y echado raíces.

La mayoría tiene visas de trabajadores altamente especializados conocidas como H-1B.

Más de 500 mil de ellos tienen esa visa, la cifra más alta procedente de India, seguido de China, con la mayoría en campos de ciencia y tecnología. La demanda de dichos talentos se ha disparado al tiempo que la economía estadounidense se ha vuelto más dependiente de la tecnología.

Del 2000 al 2019, el número de trabajadores tecnológicos en el país americano subió 44 por ciento, de 7.5 millones a 10.8 millones.

Este año, patrones estadounidenses presentaron más de 480 mil solicitudes para las 85 mil visas H-1B disponibles, e igual que en años anteriores, el Gobierno recurrió a una lotería para repartirlas.

Sin embargo, los recientes despidos han trastocado las vidas de los trabajadores en EU. Para quedarse, deben hallar una compañía que esté dispuesta a pagar para renovar sus visas H-1B y las comisiones asociadas con sus solicitudes de green card, si están en proceso.

“Un patrón nuevo debe estar de acuerdo con gastar hasta 20 mil dólares extras por un trabajador con visa H-1B”, indicó Jonathan Grode, un abogado en Filadelfia especializado en inmigración laboral.

Las compañías que prosperaron a raíz de la pandemia, como Amazon, DoorDash y Netflix, han visto menos demanda al tiempo que la conducta de los consumidores retoma patrones previos a la pandemia.

Luego de que The New York Times reportó que Amazon planeaba despedir a 10 mil trabajadores, el director general de la compañía, Andy Jassy, confirmó a empleados el mes pasado que sucederían los recortes, pero no especificó un número.

Microsoft le pagó a Jain una indemnización que le da un colchón, y él dijo que la compañía había sido un buen patrón durante 17 años, tres de ellos mientras trabajaba en India.

Sin embargo, aún con su experiencia, hallar otro empleo ha sido difícil, a raíz de la ola de despidos y la suspensión de contrataciones, explicó. Pero luego llegó su green card. Su habilidad para vivir en EU ya no dependía de su empleo.

“Ahora el estrés es mucho menor”, aseguró Jain, quien está casado y tiene dos hijos.

Por: MIRIAM JORDAN