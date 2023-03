El máximo funcionario financiero de Gran Bretaña comenzó el año con una súplica. “Gran Bretaña los necesita”, dijo a quienes se jubilaron temprano en la pandemia o no encontraron el trabajo propicio después de ser despedidos.

Muchos analistas han concluido que la economía británica está tambaleándose en parte porque no tiene suficientes trabajadores. El Banco de Inglaterra ha recortado sus expectativas respecto al potencial económico de Gran Bretaña, al sospechar que hay pocas perspectivas de crecimiento en la oferta laboral.

El empleo cayó a nivel mundial durante lo peor de la pandemia, pero a diferencia de otros lugares, Gran Bretaña no se ha recuperado. La cantidad de personas en edad de trabajar consideradas como “económicamente inactivas” sigue siendo de 490 mil más que en febrero del 2020. Casi dos tercios de ellas tienen más de 50 años.

Hunt anunció recientemente un presupuesto de “vuelta al trabajo”, con importantes cambios a las pensiones privadas que permitirían a los trabajadores ahorrar mucho más dinero antes de incurrir en impuestos. Las medidas tienen como objetivo mantener a los trabajadores con altos ingresos en sus puestos.

Pero pedir a los jubilados anticipados que vuelvan a trabajar podría ser un reto insuperable.

“Muchos de estos adultos que abandonaron el mercado laboral viven cómodamente en su jubilación anticipada, y es poco lo que puede hacer el Gobierno para hacerlos cambiar de opinión”, dijo Louise Murphy, economista del Londres Resolution Foundation, un grupo de expertos, en una presentación en febrero.

Alrededor de tres docenas de personas hablaron con The New York Times sobre su decisión de jubilarse anticipadamente, y la mayoría dijo tener poca intención de volver al trabajo y definitivamente no a empleos de tiempo completo o de oficina. Muchos mencionaron el alivio del estrés de sus antiguos roles, o dijeron que sus condiciones de salud o responsabilidades de cuidado hacían poco práctico volver al trabajo.

Además, la mayoría disfrutaba de una vida diaria más flexible, explorando pasatiempos y pasando tiempo con amigos y familiares que temían haber descuidado cuando estaban trabajando.

Stephanie Munn amaba su trabajo como dermatóloga, pasando directamente de la facultad de Medicina a convertirse en consultora de tiempo completo, sin interrupciones en su trayectoria profesional.

Pero la pandemia trasladó su consulta en línea, y atender y diagnosticar a través de una pantalla la ponía nerviosa. Mientras tanto, ella estaba pasando los primeros confinamientos por la pandemia con el hijo de su pareja y su joven familia. Munn se jubiló en septiembre del 2020 a los 57 años. “Las prioridades cambiaron en Covid, y quería pasar más tiempo con la familia”, dijo. “Y mi madre cumple 86 años este año y tiene demencia. Ella ya me necesitaba más. Y pensé: suficiente”.

Por: ESHE NELSON