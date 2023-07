GURDASPUR, India — Como muchas mujeres en el estado de Punjab, Sharndeep Kaur aspiraba a casarse con un indio que trabajaba en el extranjero y seguirlo a una vida más próspera en el extranjero.

El 13 de enero del 2014 se casó con Harjinder Singh, quien acababa de regresar de Italia y se mudó con su familia.

Después de unos días, sus suegros comenzaron a exigir alrededor de 10 mil dólares para que su esposo pudiera reasentarse en Canadá. Cuando no pudo obtener el dinero, no le dieron de comer y la golpearon, de acuerdo con una denuncia policial que no resultó en ningún cargo.

Ocho semanas después de la boda, su esposo regresó a su trabajo en una lechería en Italia. Kaur nunca lo volvió a ver y huyó de la casa de sus suegros después de cinco meses, dijo.

Kaur está lejos de estar sola. Decenas de miles de mujeres indias han sido abandonadas por maridos que trabajan en el extranjero, afirman funcionarios del Gobierno y activistas, y muchas de ellas quedan atrapadas en las casas de sus suegros de acuerdo con las costumbres sociales locales.

Algunas mujeres son víctimas de circunstancias cambiantes. Otros han sido objeto de engaño, defraudando a sus familias en dotes, gastos de luna de miel y pagos de visas.

Hay pocos remedios legales, y perseguir a los hombres puede ser difícil si están en el extranjero. Pero ocho mujeres presentaron una petición ante la Suprema Corte de India para presionar al Gobierno a que promulgue políticas para abordar lo que llamaron un problema generalizado.

Un ex juez que encabezó una comisión que investigó el tema en Punjab dijo que había 30 mil casos de este tipo en ese Estado.

Los activistas describieron un patrón preocupante, uno que también se vio en entrevistas con 12 mujeres. Los padres hacen arreglos para casar a su hija con un indio que regresa. Pagan una dote. Sigue una boda y una luna de miel, pagadas por la familia de la novia.

El esposo vuela y la esposa espera una visa mientras vive con sus suegros. Los suegros exigen dinero para asegurar la visa, pero nunca llega. La esposa es mantenida bajo vigilancia constante.

Algunas mujeres se quejan “de ser explotadas sexualmente por otros miembros de la familia de su esposo”, dijo Rakesh Kumar Garg, el juez jubilado.

Satwinder Kaur Satti, quien encabeza Abbnhi, un grupo de apoyo para mujeres abandonadas, estaba hablando con visitantes en su casa recientemente en Ludhiana cuando sonó su teléfono.

“¿Podrías ayudarme?”, preguntó una mujer mientras lloraba después de decir que su suegra la había golpeado por no conseguir dinero para su hijo.

Satti la animó a presentar una denuncia policial, pero la mujer quería esperar unos meses. “Tu esposo nunca te llevará, recuerda eso”, le dijo Satti. “Presenta un caso policial o muere esperando”.

Por: SAMEER YASIR