Tilonia, India

Es la Universidad de Harvard de la India rural: una institución de 50 años llamada Barefoot College (Universidad Descalza) que ofrece lecciones para empoderar a las personas en todo el mundo.

El Barefoot College hace empoderamiento tan bien como cualquier institución que yo haya visto, y este es el aspecto que toma en el Estado rural de Rajasthan: una mujer analfabeta llamada Chota Devi que no asistió ni un solo día a la escuela está encorvada sobre un tablero de circuitos, usando cuidadosamente instrucciones codificadas por colores para soldar resistencias y diodos en su lugar.

Chota, que no tiene idea de cuántos años tiene, es una dalit, aquellos en la parte inferior del sistema de castas alguna vez conocidos como intocables, y de un grupo de rango particularmente bajo llamado valmiki que a menudo limpiaba los desechos humanos.

Pero ahora, Chota está aprendiendo a ser técnica en energía solar. El Barefoot College capacita a aldeanos analfabetos y de bajo estatus como ella para fabricar linternas impulsadas con energía solar e instalar sistemas de iluminación solar. Después de tres a seis meses de capacitación, regresan a sus comunidades y se ganan la vida decentemente mientras llevan energía solar a lugares sin electricidad confiable —y en el proceso trastocan la jerarquía social.

“Tendré más conocimientos que mi esposo”, señaló Chota con picardía. Cuando regresa a casa, los aldeanos ahora la llaman “Señora”. Es en parte broma, en parte una muestra de respeto.

Con un nuevo ingreso de quizás 80 dólares al mes, Chota planea pagar deudas, comprar un teléfono celular sencillo y construir una letrina. Chota tiene cinco hijos, ninguno de los cuales ahora va a la escuela, pero sus maestros en el Barefoot College han dejado huella. “Estoy trabajando con mujeres que saben leer y escribir, así que ahora quiero que mis hijos también aprendan”, dijo.

Bunker Roy, hoy de 77 años, era tres veces campeón nacional indio de squash y un activista inspirado por Mahatma Gandhi cuando en 1972 se mudó a esta aldea remota para ver qué podía hacer para abordar la pobreza arraigada. Ese año fundó el Barefoot College.

Roy se centró en poner habilidades tecnológicas en manos de las personas menos educadas y más despreciadas de la comunidad —porque eran las que más necesitaban la ayuda y porque creía que fomentar la dignidad y la confianza en uno mismo eran elementos cruciales para superar la pobreza.

“Queríamos fundar una universidad diferente, donde las personas no fueran penalizadas por ser analfabetas”, me dijo Roy.

Así que el Barefoot College toma a aldeanos analfabetos —la mayoría dalits o mujeres— y los capacita en habilidades técnicas como instalación de paneles solares. Con fondos de fundaciones, donativos y el Gobierno indio, la universidad también ofrece clases de alfabetización, campañas de salud, un departamento de recursos hídricos, centros de estudio y una fábrica de toallas sanitarias.

La brecha urbano-rural existe en todo el mundo, con oportunidades rezagadas en las zonas rurales de Estados Unidos así como en la India rural. Los que se quedan atrás a veces se automedican, creando ciclos de desesperación; en India, todo esto se ve complicado por la casta y el género. El Barefoot College fomenta la oportunidad al ofrecer capacitación en habilidades de la misma manera que lo hacen los colegios comunitarios en Estados Unidos, pero aquí hay un énfasis particular en los absolutamente más pobres.

Una de las primeras iniciativas del Barefoot College fue capacitar a dalits para instalar bombas de agua. Inicialmente, esto fue en sus propias comunidades, porque no se les permitía usar los mismos pozos que los de castas superiores.

El resultado fue que la fuente de agua más confiable en un pueblo se convirtió en una en el barrio más despreciado. Cuando los aldeanos de castas altas hallaron que sus pozos se estaban secando, torpemente obtenían agua de la bomba dalit. “Es sólo para el ganado”, decían al principio.

Cuando sus propias bombas se descompusieron, también tuvieron que llamar a un técnico de bombas dalit. Dado que tradicionalmente los dalits no debían tocar los recipientes de comida o agua usados por las personas de castas superiores, la confusión aumentó.

Los estadounidenses podrían aprender de este enfoque en la India rural. Estados Unidos también debe proporcionar mejor capacitación en habilidades técnicas a las personas que se han quedado atrás para que puedan ganarse la vida —como electricistas, instaladores de turbinas eólicas, carpinteros y más.

A lo largo de las décadas, el Barefoot College ha atraído fondos internacionales y locales para expandirse. Ahora tiene programas de agua en toda India, y el Gobierno indio trae a mujeres de África y otros lugares para que estudien ingeniería solar en cursos de seis meses y luego regresen a casa para llevar electricidad a sus aldeas.

“Los analfabetos del siglo 21 no son los que no saben leer ni escribir, sino los que no saben aprender y volver a aprender”, dijo Roy.

Por: NICHOLAS KRISTOF