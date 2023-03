Alice Winn hurgaba en los archivos del internado inglés al que había asistido cuando se topó con un tesoro: ejemplares del periódico escolar de inicios del siglo 20.

El periódico, digitalizado y posteado en línea, dio seguimiento al avance de la Primera Guerra Mundial a través de las vidas de ex alumnos y alumnos en la escuela, Marlborough College. En un principio, los estudiantes estaban ansiosos por unirse a la lucha; alentaban a sus compañeros de clase y escribían cartas desde el frente, idealizando la valentía de la guerra. Y luego empezaron a morir.

Junto con artículos regulares sobre juegos de cricket y sociedades de debate, el periódico, llamado The Marlburian, publicaba listas de ex alumnos que eran heridos, tomados prisioneros o abatidos, así como obituarios y poemas de remembranza.

En total, 749 alumnos, maestros y empleados administrativos de Marlborough murieron durante la guerra.

Winn leyó todas las ediciones de 1913 a 1919, y su novela debut, “In Memoriam”, se desarrolló a partir del mundo que descubrió ahí. El libro sigue a dos jóvenes varones, compañeros de clase en un internado ficticio en Gran Bretaña llamado Preshute, que se enamoran y van a la guerra.

Igual que con los alumnos en Marlborough, el periódico escolar traza sus vidas. La novela comienza al final del año escolar con una página alegre en el periódico, fechada el 27 de junio de 1914. “¡Por Júpiter! ¡Salven al editor del editorial!”, inicia. “Pero el ciclo ha terminado, y vaya que fue maravilloso”.

Meses después, ha estallado la guerra, y una lista de ex alumnos es impresa bajo el encabezado “Muertos en Combate”: L.S.W. Beazley, de 22 años. M.E. Hickman, de 20 años. C.C. Roseveare, de 22 años. H.A. Straker, de 18 años.

“In Memoriam” es la historia de una gran tragedia, pero también es un retrato conmovedor de amor juvenil, y el libro a menudo transmite un tono alegre. Es un acto de equilibrio, pero uno que Winn, quien es erudita, platicadora y chistosa, ejecuta con éxito.

Winn, nacida en París de padres estadounidenses, luego formada principalmente en Inglaterra, dijo que a cada rato cambia de acento, al hablar con su esposo inglés, el comediante Chris Turner, en un acento inglés, y con sus padres estadounidenses en un acento de EU.

Hoy Winn y Turner viven en Nueva York con su hija pequeña y un gato.

Winn es disléxica y aprendió a leer hasta que tenía 9 años. Pero una vez que comenzó, leyó extensamente y ahora siente un afecto especial por libros viejos, declaró.

Cuando descubrió los archivos de The Marlburian hace unos cuatro años, investigaba a Siegfried Sassoon, un poeta de la Primera Guerra Mundial, tras leer sobre él en “Good-Bye to All That” (Adiós a Todo Eso), una autobiografía de Robert Graves de 1929.

Sassoon asistió a Marlborough, y Winn se preguntaba si alguna vez había publicado poemas en el periódico estudiantil. En el proceso, se topó a los otros alumnos y quedó inmersa en su mundo. “Los llegas a conocer”, dijo Winn, de 30 años.

Cerca de su escritorio tiene dos libros grandes que contienen la recopilación de The Marlburian de 1913 a 1919. Dentro de ellos está un editorial, publicado el 21 de noviembre de 1918, dando por terminada la guerra.

“Cuando tratamos de pensar en todo lo que la paz significa para nosotros tras cuatro años de la lucha más encarnizada que el mundo jamás haya visto, nos llena de asombro”, rezaba el editorial. “Nos fallan las palabras cuando tratamos de expresar su verdadero significado”.

Por: ELIZABETH A. HARRIS