Erika López Prater, profesora adjunta en la Universidad de Hamline, en St. Paul, Minnesota, dijo que sabía que muchos musulmanes tienen creencias religiosas profundamente arraigadas que prohíben las representaciones del profeta Mahoma. Por ello, tomó muchas precauciones el semestre pasado antes de mostrar una pintura del siglo 14 del profeta fundador del Islam en una clase de historia del arte global.

En el plan de estudios, advirtió que se mostrarían imágenes de figuras sagradas, incluyendo el profeta Mahoma. Pidió a los estudiantes que la contactaran con cualquier inquietud y dijo que nadie lo hizo.

En clase, dijo a los estudiantes que la pintura se exhibiría en unos minutos, en caso de que alguien quisiera abandonar el aula.

Entonces López Prater mostró la imagen —y perdió su empleo.

Los funcionarios de Hamline, una universidad privada con mil 800 estudiantes, intentaron apagar lo que temían que se convirtiera en un incendio desenfrenado. En cambio, terminaron creando una controversia nacional, enfrentando a los defensores de la libertad académica y la libertad de expresión contra los musulmanes que creen que mostrar la imagen del profeta Mahoma es siempre un sacrilegio.

Una estudiante de último año en la clase se quejó con la dirección. Otros estudiantes musulmanes, que no estaban en el curso, apoyaron la denuncia y dijeron que la clase era un ataque a su religión. Exigieron que los directivos tomaran acción.

La universidad dijo a López Prater que sus servicios ya no eran requeridos. En correos electrónicos a estudiantes y profesores, los funcionarios dijeron que el incidente fue claramente islamofóbico. Fayneese S. Miller, presidenta de Hamline, añadió su firma a un correo electrónico que decía que el respeto por los estudiantes musulmanes “debería haber desbancado la libertad académica”. En un foro abierto, un orador musulmán invitado comparó mostrar la imagen con enseñar que Hitler era bueno.

Los partidarios de la libertad de expresión iniciaron su propia campaña. Una historiadora de arte islámico escribió un ensayo defendiendo a López Prater e inició una petición exigiendo que la junta de la universidad investigara el asunto. Reunió más de 2 mil 800 firmas. Los grupos de libertad de expresión emitieron críticas abrasadoras. Y musulmanes mismos debatieron si la acción era islamofóbica.

Todos los directivos de la universidad rehusaron ser entrevistados.

En una entrevista en diciembre con el periódico escolar, la estudiante que se quejó con la dirección, Aram Wedatalla, describió estar sorprendida por la imagen.

“Pensé, ‘esto no puede ser real’”, dijo Wedatalla, quien en un foro público se describió a sí misma como sudanesa. “Como musulmana y negra, no siento pertenecer, y no creo que alguna vez pertenezca a una comunidad donde no me valoran como miembro”.

La pintura mostrada en la clase de López Prater está en una de las primeras historias islámicas ilustradas del mundo, “Un Compendio de Crónicas”, escrita durante el siglo 14 por Rashid-al-Din (1247-1318).

Christiane Gruber, profesora de arte islámico en la Universidad de Michigan que escribió el ensayo en defensa de López Prater, dijo que estudiar arte islámico sin esta imagen “sería como no enseñar el David de Miguel Ángel”.

Graham Bowley y Mable Chan contribuyeron con reportes.

Por: VIMAL PATEL