¿De qué trata la enfermedad de Kawasaki la cuál no existe una prueba de diagnóstico?

Jane Burns miraba por un microscopio en la oficina del médico forense del Condado de San Diego, analizando muestras de autopsias de una serie de muertes misteriosas. Esta salió del corazón de un joven de 20 años.

El tejido de los vasos sanguíneos en el portaobjetos parecía anormal. “Creo que probablemente este fue uno de los míos”, dijo Burns.

Burns es una experta en una afección infantil poco común llamada enfermedad de Kawasaki, la causa más común de cardiopatía adquirida en niños a nivel mundial. También es uno de los mayores misterios de la medicina pediátrica: nadie sabe qué lo causa.

Y Burns, quien dirige las investigaciones en el Centro de Investigación de la Enfermedad de Kawasaki de la Universidad de California, en San Diego, ha dedicado su vida a resolver ese misterio.

Esta afección, que normalmente ocurre en niños menores de cinco años, es fácil de pasar por alto: no existe una prueba de diagnóstico y sus síntomas —fiebre alta, sarpullido, labios rojos y agrietados y “lengua de fresa”— pueden lucir como fiebre escarlata, sarampión o una enfermedad transmitida por garrapatas, a pesar de su distinción característica de enrojecimiento de los ojos. Sin el tratamiento adecuado, alrededor de una cuarta parte de los pacientes desarrolla aneurismas en las arterias coronarias, que pueden provocar ataques cardíacos y la muerte años después.

Burns y otros científicos creen que los niños heredan cierto nivel de susceptibilidad de sus padres y que la enfermedad después es provocada por algo que respiran, ya sea un virus, una bacteria o una toxina.

Para resolver el misterio, Burns ha creado una red de detectives —un oceanógrafo, un estadístico, un cardiólogo, un historiador, un patólogo forense, un microbiólogo y un antropólogo.

“Esto es realmente una búsqueda, un enigma, pero Jane es muy persistente”, afirmó Daniel Cayan, un climatólogo en Instituto Scripps de Oceanografía en California, quien investiga cómo la variabilidad climática podría influir en la enfermedad.

Las respuestas no podrían llegar en mejor momento. La tasa de enfermedad de Kawasaki en Japón, donde es más desmedida, crece a un ritmo alarmante.

En los primeros años de su investigación, la epidemiología de la enfermedad de Kawasaki lucía muy parecida a una infección clásica transmitida entre personas. Hubo tres grandes epidemias nacionales en Japón a fines de los 70 y en los 80. A cada uno le siguió un período de estancamiento, normalmente de varios años.

Pero en los 90, el número de niños en edad escolar con la enfermedad en Japón siguió en aumento, pese a la caída en la tasa de natalidad.

Para el 2000, un alumno de Burns notó que los casos en San Diego aumentaban cada que llovía. Burns se asoció con Cayan e investigadores japoneses para descubrir que los casos en Japón aumentaban y disminuían con los ritmos estacionales y que, a diferencia de los brotes de persona a persona, el nivel de casos era consistente en amplias zonas del País.

Después, Burns y sus colegas, entre ellos el científico climático europeo Xavier Rodó, descubrieron que los mayores brotes en Japón ocurrían cuando soplaban corrientes de viento a gran escala provenientes de Asia Central. Cuando esos vientos llegaron a Hawai y California, los casos también subieron allí.

Burns y sus colegas empezaron a argumentar que cualquier cosa que estuviera causando la enfermedad de Kawasaki posiblemente estaba siendo arrastrada por el viento por todo el mundo.

Cuando se anticipaba que el agente estuviera en el aire, el equipo envió un avión sobre Japón y tomó muestras. Con Ian Lipkin, un microbiólogo de la Universidad de Columbia, en NY, hallaron un hongo llamado Cándida. Pero era una asociación, no una causa segura.

En el 2020, llegó un experimento natural. La pandemia de Covid-19 provocó el cierre de escuelas, y la enfermedad de Kawasaki entre niños en EU cayó un 28 por ciento.

No obstante, la mayoría de los virus respiratorios comunes transmitidos entre niños desapareció casi por completo, no así la enfermedad de Kawasaki —la cifra de niños menores de 12 meses con la enfermedad de Kawasaki no cambió mucho, lo que sugiere que cierta exposición en de los hogares siguió afectando a los bebés.

En la Clínica de Enfermedades de Kawasaki del Hospital Infantil Rady, en San Diego, dirigida por Burns, Kirsten Dummer, una cardióloga pediátrica, analizaba la tomografía de un niño de 2 años con señales de un aneurisma en el lado derecho del corazón.

“La pregunta más importante de los padres es: ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó mi hijo a esto?”, declaró.

Por: Emily Baumgaertner

THE NEW YORK TIMES