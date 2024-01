El honesto libro que relata la vida de una mujer que vive el poliamor en su matrimonio

Para cualquiera propenso a la vergüenza indirecta, hay una escena en el libro debut de Molly Roden Winter, “More: A Memoir of Open Marriage”, que debería portar una advertencia.

Winter está en su casa en Nueva York. Acaba de tener relaciones sexuales con su novio. Su marido, Stewart Winter, consintió a ello, pero sintiéndose culpable, ella corre desnuda a la cocina para enviarle un mensaje de texto: No te preocupes, escribe, “él no te llega a los talones como amante”. Pero en lugar de enviarle el mensaje de texto a su marido, accidentalmente le envía el mensaje a su novio, quien se marcha enojado y luego rompe con ella. “Todavía me da náuseas pensar en ello”, dijo Winter, de 51 años.

Está lejos de ser la única escena sorprendentemente franca en “More”, que documenta la experiencia a menudo turbulenta del matrimonio abierto de Winter —el resentimiento y los celos que ella sintió hacia las novias de su marido, los destellos de culpa y vergüenza, y los desafíos de malabarear sus obligaciones como esposa y madre con su búsqueda de satisfacción sexual y romántica.

Winter está consciente de que la gente puede juzgarla por el comportamiento que describe. Pero dijo que se sintió impulsada a escribir sobre su experiencia, en parte porque la no monogamia a menudo es descrita como algo que sucede en los márgenes. “Me sentí muy en el clóset”, dijo. “A menudo parece que se supone que las madres no son seres sexuales”.

“More” llega en un momento en que el poliamor se está volviendo popular. Aproximadamente un tercio de los estadounidenses encuestados por YouGov en febrero del 2023 dijeron preferir alguna forma de no monogamia en las relaciones.

Winter admite que el poliamor puede ser agotador —especialmente cuando se combina con el matrimonio, el cuidado infantil y el trabajo como maestra. Abrir el matrimonio no se trataba sólo de hacer lo que ella quisiera, dijo. Tuvo que deshacerse del sexismo internalizado y su tendencia a anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias, cuestiones que resolvió en terapia. Lo que comenzó como una búsqueda de emociones sexuales condujo inesperadamente al autodescubrimiento.

“Pensé que iba a emprender una gran aventura sexual y que iba a ser súper emocionante”, dijo Winter. “Y lo fue, hasta que dejó de serlo”. Ella cataloga sus relaciones —que van desde breves encuentros en habitaciones de hotel hasta asociaciones románticas que duran años— con meticuloso detalle. Cambió los nombres de las parejas de ella y de su marido para proteger su privacidad, pero a menudo no deja mucho más a la imaginación.

Está “Karl”, el generoso amante alemán que parece decidido a complacerla en la cama, luego la empuja a tener un trío con él y su prometida y luego la ignora. Está “Laurent”, el amante franco-argentino que se niega a usar condones y le gusta tener relaciones sexuales en baños públicos y espacios de trabajo compartido. Y está “Jay”, un hombre de 29 años con un pene sorprendentemente grande. Después de tener relaciones sexuales insatisfactorias, él le dice a Winter que generalmente no puede llegar al orgasmo con el coito, pero que planea masturbarse con el recuerdo de ella. “Qué dulce”, le dice ella.

Winter tenía poco más de 20 años cuando conoció a Stewart. La hacía reír y le apasionaba su trabajo componiendo música para programas de televisión y películas. En el 2008, tenían casi una década de casados y dos hijos pequeños cuando Winter se reunió con una amiga para tomar unas copas y en el bar entabló una conversación coqueta. Cuando más tarde se lo contó a su marido, para su sorpresa, él la instó a acostarse con su nuevo conocido y compartir los detalles. No pasó mucho tiempo antes de que él empezara a salir con otras mujeres.

“More” termina en el 2018, cuando el novio de Winter, cuya esposa se había divorciado de él recientemente, rompió con ella después de que ella rechazó su ultimátum para poner fin a su propio matrimonio. Le rompió el corazón, pero siguió adelante y desde entonces ha tenido otros romances.

Winter se está preparando para el impacto que el libro tendrá en ella y en quienes la rodean —pero parece impávida.

“He estado pasado gran parte de mi tiempo calmando a los demás”, dijo. “Esto no parece algo a lo que deba temer”.

