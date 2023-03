El 8 de octubre de 1965, el jefe del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, presentó al Primer Ministro del país un plan para asesinar a varios destacados militantes palestinos con base en Beirut, Líbano, con cartas bombas.

“Será una mujer quien lo haga”, dijo Meir Amit, jefe del Mossad, de acuerdo con transcripciones de la reunión con Levi Eshkol, el Primer Ministro, vistas por The New York Times. La agente viajaría a Beirut y enviaría las bombas vía un buzón allí, dijo. En una reunión posterior, Amit dijo al Primer Ministro que la mujer era una agente del Mossad con pasaporte canadiense que trabajaba como fotógrafa para una agencia de prensa francesa.

La mujer, Sylvia Rafael, posteriormente fue arrestada como miembro de un equipo del Mossad que había planeado matar a otro destacado militante palestino en Noruega, pero disparó al hombre equivocado. Rafael y parte de la historia de su vida son ampliamente conocidos, pero su labor como fotógrafa de prensa, que documenta el singular acceso que logró en países donde los extranjeros no solían ser bienvenidos, en campos de entrenamiento secretos utilizados por militantes palestinos, así como a líderes de los Estados árabes y estrellas de Hollywood, nunca se había revelado públicamente.

El 14 de marzo, su obra se exhibió por primera vez en el Centro Yitzhak Rabin de Tel Aviv después de haber estado guardada durante décadas en una maleta cerrada con llave en el archivo del Mossad. La maleta contenía cientos de negativos de sus años de trabajo para Dalmas, una agencia noticiosa francesa ahora desaparecida.

El trabajo de Rafael como fotógrafa fue sólo para despistar, pero las fotografías que tomó, dicen los curadores de la exposición, muestran un gran talento.

Incluyen retratos de líderes como el Presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto y su sucesor, Anwar Sadat. Otras imágenes muestran escenas de inundaciones en Yemen y disturbios sociales en Yibuti, así como la vida cotidiana en países como Líbano y Jordania. También incluyen imágenes de estrellas de Hollywood como Danny Kaye, Yul Brynner, Vanessa Redgrave y Eli Wallach.

“Sylvia era alguien especial”, dijo Moti Kfir, quien era comandante de la Academia de Operaciones Clandestinas del Mossad cuando Rafael fue reclutada y entrenada allí. Ella tenía, continuó, “un talento notable para entablar relaciones con cualquiera”.

“La historia de Sylvia me fascinó. Era una mujer que fue en contra de las convenciones a una edad muy temprana, salió de su zona de confort y aceptó sacrificarse mucho”, dijo Ilan Schwarz, quien fue el primero en buscar la colección.

Poco después de que Rafael fue arrestada en Noruega, en 1973, el Mossad adquirió sus fotografías, dijo Schwarz. Él se unió a dos coleccionistas de arte israelíes con sede en Londres, Tamar Arnon y Eli Zagury, y juntos solicitaron al Mossad que hiciera disponible la colección.

Las fotografías documentan las encomiendas en las que trabajó Rafael de 1965 a 1971. Rafael, quien murió en el 2005, aparece en algunas. Kfir dijo que los autorretratos eran una práctica común para tratar de obtener imágenes de lugares o personas sin despertar sospechas.

Rafael nació en 1937 en Sudáfrica de padre judío y madre no judía, lo que significa que no era judía según la ley religiosa judía. Sin embargo, desarrolló una fuerte lealtad con el pueblo judío, emigró a Israel y comenzó a trabajar como maestra. Pronto llamó la atención del Mossad, que buscaba agentes potenciales que no parecieran ser israelíes. Se sometió a dos años de duro entrenamiento.

“No le temía a nada”, dijo Kfir.

Por: Ronen Bergman