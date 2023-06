Cornwall, Inglaterra. Es adictiva la necesidad de convertir al Príncipe Harry es ficción. Si eres monárquico, para eso está. Durante los últimos años, ha estado tratando de rescatarse del retrato imaginario de Gran Bretaña. Más recientemente, fue en el tribunal en Londres.

Durante más de siete horas en dos días, Harry testificó acusando al Mirror Group Newspapers de obtener información ilegalmente vía diversos medios, incluyendo el hacking telefónico —la versión moderna de la oreja del mayordomo a la puerta.

No es el primer miembro de la realeza en testificar: Ana Bolena fue juzgada y ejecutada en 1536. En 1891, el futuro Eduardo VII testificó que un conocido había hecho trampa jugando baccarat. Pero él es el primero en acudir a los tribunales para buscar venganza por su vida. Por ahora, la busca contra los medios —también va en pos de Associated Newspapers y News Group Newspapers, editores de los tabloides británicos The Daily Mail y The Sun— pero con el tiempo llegará al resto del imperio.

Harry está decidido a definirse a sí mismo, y a no a ser, según la descripción de Hilary Mantel en su ensayo “Royal Bodies”, un “panda”: “caro para conservar y mal adaptado a cualquier entorno moderno”. En esta negativa a ser el Príncipe que Gran Bretaña quería o merecía, se ha convertido en algo mucho más interesante.

Al igual que su madre, la Princesa Diana, Harry ha sido un instrumento toda su vida. La familia Windsor es el drama nacional de Gran Bretaña, y se le impuso el papel al nacer —mucho antes de que pudiera dar su consentimiento— de ser la sombra de la luz de su hermano, William. Los periódicos narraron su infancia; los amoríos de sus padres, las llamadas nocturnas y el odio. Fotografiaron a su madre mientras agonizaba en un túnel de París. Filmaron a Harry mientras él, a los 12 años, caminaba detrás de su ataúd, su presencia necesaria para proteger la reputación de su padre. Ni los medios británicos recriminarían a un marido infiel frente a su hijo.

Como adolescente y adulto joven, todos y cada uno de los errores de Harry fueron señalados o filtrados. Cuando fumó cannabis, su padre presuntamente organizó una visita a un centro de desintoxicación para adictos a la heroína como un “shock breve y agudo”, y luego la noticia se filtró y su padre fue retratado como su salvador. Harry se fracturó levemente el pulgar y fue noticia.

Luego se casó con Meghan Markle, y cuando los medios británicos la convirtieron en blanco de su abuso —lo que le sucede a todas las mujeres que se casan con miembros de la familia, pero esta era una variación racista, clasista y xenófoba— hizo algo sensato y amoroso por su nueva familia: abandonó Gran Bretaña. Desde entonces su redención ha sido secuencial.

Estuvo la entrevista con Oprah Winfrey, en la que describieron la preocupación de la familia de él sobre el color de la piel de su hijo por nacer. Hubo un documental en Netflix. Estuvo su libro de memorias, “En la Sombra”, en el que describió cómo su padre se sentó en su cama para decirle que su madre había muerto. Ahora está el litigio y, con el tiempo, espero, el día en que renuncie a su título, acepte que algunas cosas no se pueden reformar y se redima con la aplicación del autoconocimiento.

Es adictivo, como dije.

Leí “En la Sombra” como un retrato de una infancia abusiva y un acto de denuncia, pero la mayoría de los medios británicos no lo hicieron. Se burlaron de él por escribir sobre un encuentro sexual juvenil —¡qué grosero mencionarlo, ahora debemos encontrar a la mujer!

Incluso para los comprensivos, Harry puede parecer ridículo. Es un panda, y los pandas no suelen defenderse. Por ahora, cree que puede ser significativamente feminista y antirracista mientras encarna la riqueza y el poder heredados como un duque real, lo cual es absurdo.

Pero Harry es valiente y ya halló su campo de batalla. Creo que si pudiera, acabaría con todo: la monarquía, los medios de comunicación, todo el horrible baile.

No teníamos su consentimiento. Por eso, tendrá su venganza.

Por: intelIgencia/Tanya Gold