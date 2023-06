Mientras los hambrientos italianos en el Festival de Habas hacían fila para pedir habas y queso pecorino, habas y porchetta o simplemente bolsas llenas de habas frescas, el gerente de un jardín adyacente habló de la legumbre con pavor.

“Las buscamos y las arrancamos”, dijo Francesco Urso, de 72 años, señalando a un cartel que decía “Prohibida la siembra de habas”. La vaina repleta de frijoles ovalados huecos puede ser deliciosa, excelente para la tierra y un refrigerio preciado de primavera, pero el asunto era de vida o muerte. “Favismo”, dijo Urso.

Mientras que muchos romanos celebran la temporada de habas y la llegada de la primavera con picnics llenos de habas, quienes sufren de favismo viven con miedo.



Para aquellos con el trastorno sanguíneo —que Lucio Luzzatto, un destacado científico en el campo, explica que se extendió por todo el Mediterráneo, África y el Medio Oriente porque ofrecía cierta protección contra la malaria— la exposición a las habas puede causar anemia hemolítica aguda; inducir ictericia; agrandar el bazo; y propiciar insuficiencia cardíaca y muerte.

En toda Roma, letreros de advertencia que rezan “Aquí se sirven habas frescas” están pegados a restaurantes y mercados. Las experiencias cercanas a la muerte de celebridades afligidas por el favismo se vuelven virales.

Muchos pueblos han prohibido el cultivo de habas a cientos de metros de las escuelas o de las casas de los vulnerables, ya que algunos que sufren de favismo dicen que una simple bocanada de polen de habas puede desencadenar un ataque.

Cerdeña, la isla en el sur de Italia donde alrededor del 10 por ciento de la población padece favismo, ha desarrollado algunos remedios a lo largo de los años. “Para curarme cuando era pequeña, me acostaron y me cubrieron hasta el cuello en excremento de buey”, dijo Beatrice Brundu, de 78 años, de la ciudad de Perdasdefogu. “Y me curó. Ahora, sólo me dan pastillas”.

Pero a pesar de la prevalencia de la enfermedad, las habas son inevitables en toda Italia, particularmente en Roma en mayo.

En el restaurante romano Checchino, que tiene un letrero de cuidado con las habas en la puerta, el propietario, Francesco Mariani, de 62 años, dijo que la idea de no ofrecer habas en mayo era ridícula.

“No vayan a un restaurante romano”, dijo sobre las personas con alergias. “Vayan a buscar sushi”.

Los cientos de romanos en el festival de las habas en Castel di Leva sabían lo que querían. Montañas verdes de vainas de fava descartadas estaban apiladas en las mesas.

No había un solo rótulo de advertencia. “Es un Festival de las Habas”, dijo Francesco Galli, de 47 años, organizador del evento. “Si eres alérgico, quizás es mejor que no vengas”.

JASON HOROWITZ

THE NEW YORK TIMES