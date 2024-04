La provincia italiana en donde los padres reciben 200 euros al mes por cada hijo: la solución a la baja natalidad

En un edificio municipal de la ciudad alpina de Bolzano, Stefano Baldo salió temprano del trabajo para tomar su descanso para amamantar.

“Está claro que no doy pecho”, dijo Baldo, un administrador de transporte de 38 años. Pero con su esposa en casa con un recién nacido, uno de los padres tenía derecho por ley a tomarse el tiempo y necesitaba recoger a algunos de sus otros cinco hijos.

Italia tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. La Primera Ministra Giorgia Meloni y el Papa Francisco han advertido que los italianos están en peligro de desaparecer. Pero la zona del Alto Adigio-Tirol del Sur y su capital, Bolzano, más que cualquier otra parte del País, ha surgido como un universo de procreación paralelo, con tasas de natalidad estables durante décadas.

La razón, dicen los expertos, es que el Gobierno provincial ha desarrollado prestaciones amigables con las familias. Los padres disfrutan de descuentos en guarderías, productos para bebé, comestibles, atención médica, recibos de energía, transporte, actividades extraescolares y campamentos de verano.

“Si no invertimos dinero en las familias, no hay futuro para ninguno de nosotros”, dijo Waltraud Deeg, ex miembro del consejo provincial y arquitecta de sus políticas familiares. “La familia es un proyecto a largo plazo, por lo que las políticas también deben serlo”.

La zona del Alto Adige conserva cierta independencia sobre las decisiones financieras y puede parecer más austriaco que el resto de Italia. La zona también tiene el ingreso por residente más alto de Italia, según ISTAT, la agencia de estadísticas del País.

Baldo se subió a su motoneta y se dirigió a la guardería para recoger a sus hijos de 4 y 5. Los niños cruzaron la calle con él para recoger a su hermanito en una guardería para niños más pequeños. Cruzaron la calle hacia su departamento, donde la esposa de Baldo, Tiziana Balzamá, de 39 años, los recibió con un bebé en brazos.

Los expertos dicen que el compromiso de la provincia con las familias importa más que los bonos de corto plazo para bebés que los inestables gobiernos nacionales de Italia han favorecido durante décadas.

“La diferencia es que tiene una inversión constante, a lo largo de los años, a diferencia de la mayoría de las políticas nacionales, que son de una sola ocasión”, dijo Agnese Vitali, demógrafa en la Universidad de Trento.

La familia Baldo dijo que el apoyo provincial lo era todo para ellos. Mientras un pastel se horneaba, Rubén, de 2 años, tocaba una canción, mientras sus hermanos Beniamino, de 5 años, y Gioele, de 4, mostraban vegetales de juguete.

Sus padres explicaron que recibían 200 euros al mes por cada uno de sus seis hijos hasta que cumplieran 3 años. Eso se sumaba al cheque mensual de mil 900 euros, o unos 2 mil dólares, que recibían del Gobierno nacional para sus hijos. Su tarjeta Family +, para todas las familias con tres o más hijos, les daba derecho a un 20 por ciento de descuento en muchos artículos.

Algunos expertos dicen que la actitud de la provincia hacia las prestaciones familiares tiene sus raíces en el deseo de una cultura minoritaria en un área históricamente disputada de mantener viva una identidad fuerte alentando a la gente a tener más hijos. Trentino, la parte más culturalmente italiana de la región más grande, también ha invertido mucho en cuidado infantil. Sin embargo, su tasa de natalidad se ha desplomado a 1.36 hijos por mujer, más cerca de la media nacional.

“La cultura local también juega un papel importante”, afirmó Alessandro Rosina, un destacado demógrafo italiano. “Y eso es difícil de exportar”.