LVIV, Ukraine — Creeping LEÓPOLIS, Ucrania — Avanzando sigilosamente a altas horas de la noche hacia una posición ucraniana atrincherada, el soldado ruso observó cómo sus camaradas eran abatidos por el fuego enemigo.

Su escuadrón de 10 ex convictos avanzó sólo unas decenas de metros antes de ser diezmado. “Fuimos alcanzados por fuego de ametralladora”, dijo el soldado raso llamado Sergei. Ocho soldados murieron, uno escapó de regreso a las líneas rusas y Sergei fue capturado.

Los comandantes rusos enviaron a los soldados esencialmente como carne de cañón humana. A medida que Rusia impulsa una nueva ofensiva en el este de Ucrania, depende de una mano de obra abrumadora, en gran parte compuesta por reclutas sin experiencia. Los reclutas en estos asaltos tienen dos usos principales: como “tropas de asalto” que se mueven en oleadas, seguidas por combatientes rusos más experimentados; y como objetivos intencionales, para atraer fuego y así identificar posiciones ucranianas para atacar con artillería.

En entrevistas este mes, media docena de prisioneros de guerra proporcionaron relatos de primera mano sobre su participación en un asalto sacrificial ruso.

“Estas órdenes eran comunes, por lo que nuestras pérdidas fueron gigantescas”, dijo Sergei. “El siguiente grupo seguiría después de una pausa de 15 o 20 minutos, luego otro, luego otro”.

The New York Times entrevistó a los rusos en un centro de detención cerca de Leópolis, en el oeste de Ucrania, a donde se envían muchos soldados enemigos capturados. De allí, algunos son devueltos a Rusia en intercambios de prisioneros. The Times también vio videos de interrogatorios por parte de las autoridades ucranianas. Los presos son identificados sólo por nombre y rango por razones de seguridad, debido a la posibilidad de retribución una vez que sean devueltos. Dijeron que hablaban libremente.

Los soldados del escuadrón de Sergei fueron reclutados de colonias penales por la compañía militar privada conocida como Wagner, cuyas fuerzas han sido desplegadas principalmente en el área de Bajmut.

Russia Behind Bars, un grupo de derechos, estimó que hasta 50 mil prisioneros han sido reclutados desde el verano pasado.

Rusia ha desplegado unos 320 mil soldados en Ucrania, reporta la agencia de inteligencia militar de Ucrania. Otros 150 mil están en campos de entrenamiento, dijeron las autoridades.

Pero el uso de la infantería para asaltar trincheras, que recuerda a la Primera Guerra Mundial, genera un gran número de bajas. Hasta ahora, la táctica ha sido utilizada principalmente por Wagner en al intento de controlar Bajmut.

Algunos analistas militares han cuestionado la estrategia de Rusia, citando tasas de heridos y muertos de alrededor del 70 por ciento en batallones con ex convictos.

Los soldados llegaron al frente directamente desde el sistema de colonias penales de Rusia, donde las pandillas y los guardias imponen la obediencia a estrictos códigos de conducta. La misma sensación de subyugación persiste en el frente, dijo Sergei, lo que permite a los comandantes enviar soldados en ataques sin esperanza.

Sergei dijo que había trabajado como técnico de torres de telefonía celular en una ciudad de Siberia, viviendo con su esposa y sus tres hijos. Admitió traficar mariguana y metanfetamina, por lo que fue sentenciado a 10 años de prisión en el 2020. En octubre aceptó una oferta para pelear a cambio de un indulto.

“Por supuesto, cualquier persona normal teme a la muerte”, dijo. “Pero un indulto de ocho años es valioso”.

La noche del 1 de enero se ordenó a su escuadrón que avanzara 500 metros a lo largo de la línea de árboles, luego cavara una trinchera y esperara a que llegara una ola posterior.

Los asaltos secuenciales por parte de pequeñas unidades de ex prisioneros se han convertido en una táctica característica de Rusia en el esfuerzo por capturar Bajmut.

“Los vemos arrastrarse durante un kilómetro o más”, hacia las trincheras ucranianas, luego abren fuego a corta distancia e intentan capturar posiciones, dijo el Coronel Roman Kostenko, presidente del Comité de Defensa e Inteligencia del Parlamento de Ucrania. “Es efectivo. Sí, sufren grandes bajas, pero con estas grandes bajas a veces avanzan”.

Un soldado llamado Aleksandr, de 44 años, que se ahorró tres años de una sentencia por tala ilegal al alistarse con Wagner, dijo que antes de ser destacamentado al frente le dijeron que le dispararían si desobedecía las órdenes.

“Nos llevaron a un sótano, nos dividieron en grupos de cinco personas y, aunque no habíamos sido entrenados, nos dijeron que corriéramos hacia adelante, hasta donde pudiéramos llegar”, dijo sobre sus comandantes. La carrera de su grupo hacia las líneas ucranianas terminó con tres muertos y dos capturados.

El soldado Sergei dijo que al principio le había gustado la oferta del indulto. Pero tras su experiencia, cambió de opinión. “Por supuesto que no valió la pena”, dijo.

Evelina Riabenko contribuyó con reportes a este artículo.

Por: Andrew E. Kramer