Los fantasmas que roban canciones y regalías

Los chicos de Bad Dog, un dúo folk de Washington, no esperaban enriquecerse con el álbum que grabaron el verano pasado. David Post y Craig Blackwell querían un CD para regalar.

Pero no mucho después de que “The Jukebox of Regret” quedó terminado en julio y subido a SoundCloud, casi todas las canciones aparecieron de alguna manera en Spotify y otras plataformas de streaming.

Cuando el productor del álbum subió la canción “Preston” de Bad Dog a la cuenta de Instagram de su estudio, Instagram la etiquetó automáticamente como “Drunk the Wine” de Vinay Jonge —un “músico” sin canciones anteriores. No parecía existir. “Pop Song” se había convertido en “With Me Tonight” de Kyro Schellen. “The Misfit” se había convertido en “Outlier” de Arend Grootveld. Etcétera. Misma música, nuevos nombres de pistas acreditados a diferentes artistas, ninguno con otras canciones.

Como parte de su rutina, Disc Makers, la compañía productora de CDs contratada por Bad Dog, pasó los metadatos de las canciones —esencialmente, sus huellas digitales— por un programa diseñado para determinar si eran originales. No lo eran, dijo el programa. En esencia, la música de Bad Dog ahora pertenecía a otra persona.

“Me sentí como si alguien hubiera irrumpido en mi casa y robado mis pertenencias más preciadas”, dijo Blackwell, de 58 años.

Él es un abogado en funciones que se dedica a los derechos de propiedad intelectual. Post, de 72 años, es un profesor de Derecho jubilado especializado en derechos de autor en Internet. Aún así, ambos se vieron impedidos por el vasto mundo del fraude de streaming de música, donde los piratas constantemente idean formas de robar de los 17 mil millones de dólares al año en dinero de regalías.

A finales de la década de 1990 y principios de la década del 2000, millones de fans descargaron canciones de servicios de archivos persona a persona en línea sin pagar, costándole una fortuna a la industria. Cuando aparecieron los servicios de suscripción, los músicos y los sellos finalmente tuvieron una forma lucrativa de aprovechar la conveniencia de la música en línea.

Pero los detractores dicen que el ecosistema es fácil de truquear. Por 20 dólares, los artistas pueden comprar una suscripción anual a un distribuidor de música, una empresa que puede subir canciones instantáneamente a docenas de plataformas de streaming. Desafortunadamente, los malos actores tienen la misma oportunidad.

Bad Dog envió lo que se llama avisos de eliminación, o solicitudes formales para eliminar música pirateada. Amazon Music eliminó las canciones en aproximadamente una semana. YouTube pronto hizo lo mismo. Apple Music envió una carta machote, pero incluía el nombre de la empresa que había subido las canciones: Warner Music, uno de los tres grandes sellos.

Cuando se le notificó el problema en diciembre, una portavoz de Warner dijo que las canciones habían sido subidas a través de una subsidiaria llamada Level, un distribuidor que sólo pide a los clientes que acepten los términos de servicio, que incluyen la promesa de no subir ningún audio de propiedad o creado por alguien más. Warner eliminó rápidamente las canciones pirateadas de todos los sitios.

Para entonces, las canciones se habían reproducido colectivamente más de 60 mil veces en Spotify. El número sugiere que el estafador encontró una manera de generar escuchas para la canción, pero no en cantidades que despertaran sospechas. Con las tarifas de Spotify, todas esas escuchas se traducirían en poco más de 250 dólares.

Por: DAVID SEGAL