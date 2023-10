Francia aborda las preocupaciones sobre la infestación de ácaros en París

PARÍS — En la cámara baja del Parlamento de Francia, una importante legisladora de la Oposición recientemente sostuvo un pequeño frasco para que lo vieran todos sus colegas. Su contenido, advirtió, estaba “difundiendo desesperación” por todo el País.

“¿Tenemos que esperar a que su oficina esté infestada antes de que finalmente reaccione?”, dijo la legisladora Mathilde Panot a la Primera Ministra Élisabeth Borne.

Borne prometió que el Gobierno actuaría resueltamente contra el contenido del frasco —ácaros.

Después de publicaciones virales en las redes sociales presuntamente mostrando especímenes en los asientos de trenes, cines y metros, ahora las páginas de los periódicos están llenas de fotos de ácaros. Han sido tema de programas de entrevistas en televisión, alimentando la ansiedad.

Leila Bername, de 74 años, dijo que hasta ahora nunca se había preocupado mucho por los ácaros. “Tengo miedo de ir al cine”, dijo, de pie en los Campos Elíseos. “Con suerte, esto no dañará la imagen de Francia”.

Aunque la evidencia de que los ácaros están repentinamente invadiendo al País en su mayoría es anecdótica, los expertos dicen que han resurgido en los hogares de París, Nueva York y otras ciudades durante las últimas décadas debido al auge en los viajes internacionales y la creciente resistencia de los insectos a los pesticidas.

A menos de un año de que París sea sede de los Juegos Olímpicos de Verano, el Gobierno del Presidente Emmanuel Macron ha estado tratando de asegurar al mundo que todo está bien.

Clément Beaune, Ministro de Transporte francés, dijo el 4 de octubre que de una docena de casos señalados en el Metro de París y más de 30 denunciados en la compañía ferroviaria nacional de Francia, ninguno resultó veraz. “Tomamos en serio este asunto”, afirmó, subrayando que los autobuses, trenes y metros se limpian con regularidad y se retiran de circulación si hay sospechas.

Aún así, algunas escuelas han cerrado; un hospital en el norte de Francia fue sometido a un tratamiento intensivo y varios casos aparecieron en los medios de comunicación. Una encuesta, encargada por la Agencia de Salud y Seguridad en Alimentación, Medio Ambiente y Ocupacional de Francia, estimó que más del 10 por ciento de los hogares franceses estaban infestados por ácaros entre el 2017 y el 2022.

Johanna Fite, experta del organismo de salud, destacó que los ácaros no son señal de mala higiene y, si bien pueden perturbar el sueño, no transmiten enfermedades. “Es algo que observamos en todas partes del mundo, no sólo en Francia”, dijo Fite.

Aún así, Emmanuel Grégoire, sub Alcalde de París, pidió un plan para actuar antes de los Juegos Olímpicos, con medidas como subsidiar el control de plagas para los hogares.

“A uno le gustaría ver el mismo tipo de movilización respecto a la deuda, los impuestos o la reindustrialización”, escribió en un editorial Rémi Godeau, director editorial del periódico L’Opinion, bromeando con que “la sexta potencia del mundo se resiente de mordeduras benignas”.

Por: AURELIEN BREEDEN