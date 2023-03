Cuando Seshagiri Buddana se enteró de un nuevo fármaco para la fibrosis quística que estaba transformando vidas en Estados Unidos y Europa, se llenó de esperanza de que pudiera ayudar a su hijo, Hemanth, que había pasado gran parte de su infancia en un hospital. Pero no podía conseguir la droga porque vive en India.

El fabricante del fármaco, Vertex Pharmaceuticals, una empresa de biotecnología en Boston, no lo pone a disposición prácticamente en ningún lugar del mundo en desarrollo. No está tratando de venderlo y está bloqueando a potenciales competidores genéricos al solicitar patentes en muchos lugares.

Hemanth murió en diciembre, un día antes de su noveno cumpleaños y 18 meses después de que hubiera sido elegible para recibir el medicamento, llamado Trikafta, si hubiera vivido en Estados Unidos.

En gran parte de Asia, África y América Latina, las familias dicen que la empresa bloquea sus esfuerzos por obtener el medicamento.

Trikafta, tomado en tres tabletas al día, es el más potente de los cuatro medicamentos para la fibrosis quística de Vertex. Con un precio de lista de más de 322 mil dólares anuales en Estados Unidos, se anticipa que cueste millones de dólares en el curso de una vida. Un análisis halló que el suministro de un año podría producirse a un costo estimado de sólo 5 mil 700 dólares. Vertex ha reportado más de 17 mil millones de dólares en ventas de Trikafta desde que fue aprobado en el 2019.

Un grupo de pacientes y sus familias en cuatro países iniciaron recientemente pasos legales para tratar de obligar a sus gobiernos a anular las protecciones de propiedad intelectual y permitir la venta de una versión genérica de bajo costo de Trikafta.

Bajo el proceso, conocido como licencia obligatoria, los fabricantes de genéricos pagarían una regalía a Vertex. Tres de las acciones están en India, Ucrania y Sudáfrica —donde Vertex ha estado obstaculizando los esfuerzos para que la droga esté disponible. El cuarto está en Brasil, donde Vertex está tratando de ganar cobertura para la droga; la preocupación allí es que será demasiado cara.

Vertex, que tiene un monopolio de medicamentos transformadores para la fibrosis quística, dijo que estaba tomando acción para incrementar el acceso a nivel mundial.

La fibrosis quística daña los pulmones. Los pacientes a menudo mueren en la edad adulta temprana, pero Trikafta está extendiendo dramáticamente la esperanza de vida. El defecto genético que causa el mal es más común en personas de ascendencia del norte de Europa, al igual que las mutaciones necesarias para que Trikafta funcione. Se cree que el número de pacientes en los países en desarrollo que son diagnosticados y elegibles para el medicamento asciende a miles.

“Dicen que es un medicamento milagroso, pero no es un milagro si no está disponible para todos los que lo necesitan”, dijo Shwetha Sree, quien al igual que Buddana vive en Hyderabad. Su hijo de 5 años, Vihaan, tiene fibrosis quística y la mutación que lo haría elegible para Trikafta cuando cumpla 6 años, si viviera en Estados Unidos.

Raphaelle Pereira, de 22 años, llevaba años esperando un trasplante de pulmón en Curitiba, Brasil. Para el 2021, su peso había bajado a 36 kilos y ya no tenía fuerzas para caminar hasta el baño. Su familia reunió 54 mil dólares para comprar un suministro de dos meses de Trikafta en Estados Unidos.

“Lo tomé un par de días y luego me levanté y dije: ‘Creo que me ducharé’. Toda mi familia estaba en estado de shock. Unos días antes no podía ni levantar el brazo”, dijo. Con los datos sobre cómo el medicamento había cambiado su condición, Pereira usó un proceso legal para lograr que el sistema de salud pública de Brasil comprara un suministro constante para ella.

Cheri Nel, una banquera de inversiones de 38 años en Sudáfrica que es elegible para Trikafta, dijo que había sugerido varias formas en que Vertex podría aumentar el acceso y aún así salvaguardar sus ganancias y propiedad intelectual. Ella dijo que no logró nada y ahora está liderando la acción en Sudáfrica.

“Quieres mantener incentivadas a las empresas para hacer investigación y desarrollo”, dijo Nel. “Pero no les hace ningún daño financiero dejarnos importar un genérico porque ni siquiera están tratando de venderlo”.

Por: STEPHANIE NOLEN y REBECCA ROBBINS