Incluso antes de que comenzara el espectáculo, los manifestantes se habían reunido frente a un show de travestis este mes en Southern Pines, Carolina del Norte. La policía se desplegó, separando a los oponentes del espectáculo de los que habían asistido para asegurarse de que pudiera continuar. Pero al iniciarse el espectáculo, el teatro y gran parte de la Ciudad quedaron a oscuras, como resultado de lo que las autoridades dijeron que fueron disparos dirigidos a dos subestaciones eléctricas.

Los investigadores no han establecido un vínculo entre el ataque y el espectáculo. Pero el momento despertó sospechas, en parte debido a los comentarios en línea que especulaban sobre un enlace. Los espectáculos de drag, o travestis, que ahora ocurren regularmente en una franja cada vez mayor de Estados Unidos, se han convertido en una línea de frente cada vez más tensa en la lucha de la nación por la identidad.

En junio, en San Lorenzo, California, hombres de los Proud Boys de extrema derecha entraron en una biblioteca pública para impedir que un artista travesti les leyera a los niños. Afuera de un brunch drag en agosto en Roanoke, Texas, los manifestantes se enfrentaron a contramanifestantes que portaban rifles estilo AR-15. En Memphis, Tennessee, manifestantes armados forzaron la cancelación de un evento de travestis en septiembre en el Museo de Ciencia e Historia. En Halloween, un hombre incendió una tienda de donas en Tulsa, Oklahoma, que había organizado un evento drag. Y un hombre armado en Colorado Springs mató a cinco personas el mes pasado en el Club Q, un lugar que organizaba actuaciones de travestis esa noche y promocionaba un “brunch de drag para todas las edades” al día siguiente.

Docenas de espectáculos de travestis y lecturas en bibliotecas han provocado manifestaciones o amenazas desde la primavera, después de que los comentaristas conservadores y los políticos republicanos comenzaran, antes de las elecciones de mitad de mandato, a amplificar la retórica acusando a los artistas de poner en la mira a los niños y tratar de sexualizarlos. Tony Perkins, presidente del conservador Family Research Council, criticó una lectura de travestis que se llevó a cabo en un zoológico de Montana este verano y dijo a su audiencia de radio que “tenía que ver con apuntar a nuestros hijos”.

La idea de que travestis lean a los niños en bibliotecas y escuelas fue desarrollada en 2015 por un padre queer de un pequeño que quería crear un lugar para niños que fuera inclusivo, dijo Jonathan Hamilt, director ejecutivo de Drag Story Hour, que organiza lecturas en Estados Unidos. La idea surgió de la primera lectura en San Francisco y se extendió por todo el País.

“Recuerdo muy claramente que cuando era niño no tenía esa representación, no tenía esa visibilidad y no me sentía bien con quien yo era”, dijo Cholula Lemon, un travesti de Nueva York que ha leído a niños en docenas de eventos. “Esta es una oportunidad para enseñar a los niños sobre la aceptación mientras se promueve la alfabetización”.

La fricción se ha ido acrecentando junto con la popularidad y la presencia generalizada de las actuaciones de travestis, que a menudo son una especie de espectáculo de variedades en el que se desafían las suposiciones de género a través de la vestimenta y el maquillaje, la danza y el canto. Muchos siguen estando restringidos a adultos. Otros eventos dan la bienvenida a familias, dicen los artistas, para brindar un espacio acogedor y un ejemplo para los jóvenes que pueden no sentirse cómodos en los roles de género tradicionales.

Los padres que llegan con sus hijos a los eventos de drag suelen ser el blanco de los manifestantes. Gretchen Veling llevó a su hijo de 17 años, que se identifica como no binario, al brunch de travestis en Texas en agosto. Ella pensó que podría haber protestas, pero se sorprendió por la presencia de tantos hombres y mujeres armados afuera para proteger el espectáculo. Ella dijo que su familia se sintió tranquilizada por las banderas del arcoiris.

El espectáculo fue “increíblemente familiar”, dijo Veling, y una gran experiencia para su hijo. “Cuando volvimos al auto, dijo: ‘Esa fue una de las mejores cosas en las que he estado’”.

Por: J. DAVID GOODMAN y RUTH GRAHAM