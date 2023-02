Cuando Jinger Duggar Vuolo tenía unos 14 años, su familia viajó en su autobús de su hogar en Arkansas a Texas. Se dirigían a una conferencia para familias que educan a sus hijos en casa.

El viaje fue filmado para el programa de realidad que hizo famosa a la familia: “17 Kids and Counting” (17 Hijos y Contando), que después fueron 18 y luego 19. Frente a las cámaras, su padre, Jim Bob, elogió al grupo que organizó la conferencia. Durante los créditos, los niños entonaron un canto sobre la sangre redentora de Jesús.

Ahora, más de una década después, el influyente fundador de la conferencia, Bill Gothard, ha sido acusado de acoso y abuso sexual por docenas de mujeres y expulsado de las organizaciones que encabezaba. Josh Duggar, hermano mayor de Vuolo, está en prisión por descargar imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Vuolo, la sexta de los hijos de los Duggar, es ahora una mujer casada de 29 años y madre de dos hijas quien vive a 2 mil 400 kilómetros de su ciudad natal. De niña, fue un símbolo de ternura y obediencia para muchos cristianos conservadores que admiraban a su familia. Ahora, echa mano de su fama para denunciar muchos aspectos de esa crianza y promover una visión diferente del cristianismo que describe como definida por la gracia, no por reglas.

En una entrevista reciente y en sus nuevas memorias, “Becoming Free Indeed: My Story of Disentangling Faith from Fear” (Libre de Verdad: Mi Historia sobre Desenredar la Fe del Miedo), relató una infancia definida por ansiedad, agotamiento y culpa.

La familia con frecuencia asistía a una Iglesia Bautista Fundamental Independiente, parte de una tradición patriarcal que defiende visiones estrictas de recato, autoridad y lo que ve como una lectura literal de la Biblia.

Vuolo tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram y su declaración de independencia es observada de cerca como un ejemplo prominente de alguien que reexamina su estricta crianza religiosa. Aunque Vuolo se distancia del término, es una versión de “deconstrucción”, un ejercicio que se ha acelerado en los últimos cinco años entre jóvenes adultos criados en hogares cristianos, pero controversial entre muchos fieles.

“Estaba tan paralizada por el miedo y no sabía por qué”, declaró Vuolo. Tomaba en serio los exhortos de su familia de vestir con faldas largas, evitar la música de rock y salir en citas sólo bajo la supervisión de sus padres. Nunca hubo duda de que le sacaría la vuelta a la universidad, se casaría con un hombre aprobado por sus padres y dedicaría su vida a criar hijos y educarlos en casa.

Vuolo escribe en su libro que ha separado “la verdad del cristianismo de la versión poco sana que escuché siendo niña”.

Sus padres tomaron gran parte de su filosofía del Instituto de Principios Básicos de la Vida de Gothard. Sus detalladas fórmulas para vivir incluían todo, desde el matrimonio (abstenerse de tener relaciones sexuales dos semanas cada mes) hasta la música (evitar cualquier cosa con ritmo sincopado).

Jeremy Vuolo, su esposo, un exjugador de la Liga Mayor de Futbol (MLS), fue criado en un hogar evangélico más convencional. En el proceso de convencer al padre de ella de que él era idóneo para “cortejarla”, Jeremy Vuolo vio las conferencias de Gothard. La pareja empezó a comparar las interpretaciones de Gothard con la propia Biblia; con el tiempo, dice ella, decidió que Gothard mentía.

Vuolo ahora usa pantalón y shorts cuando le place y no planea educar a sus hijas, de 4 y 2 años, en casa. Mantiene una relación con sus padres y muchos miembros de la familia la han visitado en California.

Por ahora se dedica al hogar y a sus dos hijas, trabaja como voluntaria con su iglesia y a menudo atiende a los alumnos de las clases de estudio bíblico de su esposo (él cursa un doctorado en ministerio).

Vuolo dijo que espera que el libro, y su vida ordinaria, les muestre a aquellos que aún siguen las enseñanzas de su infancia que hay otra opción.

“Aún si te dicen que tu vida se va a venir abajo si te marchas, no es así”, expresó. “Ni siquiera tienes que perder tu fe en Dios”.

Por: RUTH GRAHAM