El soldado ruso fue capturado días después de llegar al frente en el este de Ucrania. Tenía poco entrenamiento.

El soldado, que usaba la clave de identificación Merk, fue atraído a las manos de los soldados ucranianos cerca de Bajmut el mes pasado cuando escuchó gritos de ayuda de un camarada, dijo.

Con el permiso de sus captores, Merk, de 45 años, accedió a una entrevista pocas horas después de su captura.

Vimos a Merk en la ciudad ucraniana de Kramatorsk. Estaba casi ileso y sus ojos estaban cubiertos con cinta y gasa. Sus manos estaban atadas. Las restricciones fueron retiradas a nuestra llegada.

The Times identifica a Merk por su clave de identificación para proteger su identidad por razones de seguridad. The Times verificó su identidad vía documentos judiciales y redes sociales.

Merk era un reo convertido en soldado, dijo, que se unió a la recién formada unidad de prisioneros Storm Z del Ejército ruso después de purgar dos meses de una sentencia de dos años y medio. Ya había pasado varios años en prisión después de matar a alguien sin intención mientras estaba intoxicado, dijo.

La entrevista está resumida.

Merk: “Cumplí la primera sentencia de cinco años y medio. Fui puesto en libertad condicional. Luego no me presentaba para las verificaciones. Me mandaron a la cárcel de nuevo dos años y medio”.

Después de dos meses en prisión, llegó un hombre del Ministerio de Defensa ruso en busca de reclutas. Merk dijo que más de la mitad de su prisión ya se había ofrecido como voluntario para luchar con el grupo de mercenarios privados de Wagner antes de que regresara a prisión en marzo.

“Dijeron: ‘¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres empezar con una hoja en blanco?. Hay suficiente trabajo para todos. Puedes construir casas allí”.

Merk explicó que había interpretado la oferta como una forma de convertirse en un trabajador de la construcción del Ejército. Dijo que no se dio cuenta desde el principio de que lo enviarían a batalla.

“Nos subieron a un auto y nos llevaron al aeropuerto. En una patrulla de policía. El avión nos estaba esperando. Había unos ocho autos de presos. Bajo escolta nos pusieron en el avión. Y partimos. Nos llevaron al hangar. Firmamos el contrato —cuando lo leímos, ya lo entendimos”.

Sin saberlo, Merk se había unido a una compañía Storm Z, una unidad militar rusa llena de presos.

Supuso que fue reclutado con unos 300 prisioneros más. Cuando firmó el contrato de seis meses, había una fotocopia de su pasaporte para que pudiera obtener una tarjeta bancaria y recibir su salario. En el momento de su captura, dijo Merk, aún no se le había pagado.

“Fui un tonto. Todos fueron aquí, y ¿por qué no habría de hacerlo yo? Soy un hombre, después de todo. Pensé que cumpliría mi condena. Pero no sabía a dónde ir después de eso. Mi hermana no me dejaba entrar a la casa. Pensé que si iba aquí, al menos estaría construyendo algo. Al menos ganaré algo de dinero, para comprarme algún tipo de habitación. Formaría una familia, me encontraría una, al menos estaría con una familia. Pensé que sería una pizarra limpia. Encontraré una mujer con un hijo, al menos viviré”.

Merk llegó a algún lugar del este de Ucrania a fines de mayo y fue asignado a un campo de entrenamiento. Allí aprendió a usar un rifle y recibió escasa instrucción médica.

“Nos entrenamos para cavar trincheras. Aprendimos a desarmar y volver a armar un rifle automático. Cómo evacuar con una camilla. Cómo voltear a alguien sin lastimarlo. Mostraron qué hacer cuando uno recibe un disparo en el cuello y cómo usar una inyección que mata el dolor”.

Cuando Merk recibió un rifle, supo que iría a la línea del frente.

“Entonces entendí todo. Me dirijo a la muerte. Señalaban con el dedo: ‘Tú, tú y tú a cavar’. Nos reunieron, 25, 30 personas a la vez. Dijeron que íbamos al campo de tiro, para aprender a disparar. Y en lugar del campo de tiro, nos trajeron directamente aquí. Teníamos dos raciones cada uno —y no había agua. Algunos soldados se morían de hambre. Los obligaron a cavar, cavar, cavar, cavar, y eso fue todo”.

Merk había pasado sólo unos días excavando y no tenía idea de dónde estaba en el frente cuando fue capturado. Los soldados ucranianos dijeron que se había rendido cerca de Bajmut.

“Nos trajeron de noche. Encontramos un lugar, nos acostamos para pasar la noche y comenzar a cavar en la mañana. Llegó la mañana —y sólo había cadáveres de antes. Fue después de que todos murieron allí. Las trincheras que estaban allí quedaron destrozadas. Tuvimos que cavar trincheras nuevas”.

Merk dijo que cuando comenzó el ataque ucraniano, había nueve soldados cavando junto a él. Cuatro fueron capturados. No sabe qué pasó con los demás.

“Pensamos que nos enviaban a trabajar, pero simplemente nos enviaron a morir”.

Thomas Gibbons-Neff y Natalia Yermak

The New York Times