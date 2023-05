QUESTA, Nuevo México — Cuando los viejos asiduos se reúnen en el café de Cynthia Rael-Vigil en Questa, una aldea arropada entre las Montañas Sangre de Cristo, beben lattes y limonada con lavanda e intercambian chismes en español.

Alguien de la Ciudad de México o Madrid sentado en la mesa contigua podría batallar para seguir su dialecto extraño. Pero los hispanoparlantes de hace cuatro siglos podrían haber reconocido las inusuales conjugaciones de los verbos —si no es que las pronunciaciones y las palabras poco ortodoxas tomadas del inglés y de lenguas indígenas de Norteamérica.

Estas montañas han fomentado una forma del español que hoy no existe en ninguna otra parte del mundo.

Incluso después de la incorporación de sus tierras a Estados Unidos en el siglo 19, generaciones de hablantes mantuvieron vivo el dialecto, a través de poesía, canciones y el intercambio cotidiano en las calles de enclaves hispanos esparcidos por toda la región.

Hace apenas unas décadas, el dialecto neomexicano permanecía a la vanguardia de los medios hispanos en Estados Unidos. Baladistas como Al Hurricane fomentaron el dialecto en sus canciones.

Pero esos elementos fijos, junto con la deslumbrante variedad de periódicos en español que alguna vez florecieron en el norte de Nuevo México, se han desvanecido.

Lugares como el café de Rael-Vigil son escasos. En sitios como Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, el dialecto está siendo eclipsado por el español de una nueva oleada de migrantes, particularmente del norte de México.

Al mismo tiempo, hay interrogantes respecto a si las propias comunidades rurales que fomentaron el español neomexicano durante siglos podrán durar mucho más frente a un sinnúmero de retos económicos, culturales y climáticos.

“Nuestro español singular está bajo riesgo real de desaparecer”, afirmó Rael-Vigil, de 68 años, quien traza su ascendencia a un miembro de la expedición de 1598 que reclamó Nuevo México para el Imperio Español. “Una vez que se pierde un tesoro como éste, creo que no nos damos cuenta de que se pierde para siempre”.

Quienes dominan el español neomexicano en Questa, una aldea de unos mil 700 habitantes, tienden a tener 50 años o más. Incluso en su propia familia, Rael-Vigil ve que el idioma desaparece poco a poco; su nieto de 11 años casi no habla español de ningún dialecto.

“No le interesa”, apuntó ella. “Los chicos de su edad dominan el internet; todo eso está en inglés”.

Damián Vergara Wilson, un académico en la Universidad de Nuevo México, dijo que compara el asentamiento en lo que en ese entonces era el límite norte del Imperio español con una colonia fuera de este mundo.

“¿Qué pasaría si fuéramos a Marte a bordo de una nave espacial y perdiéramos contacto con otros hablantes?”, expresó Wilson. “Eso es lo que sucedió aquí. Hubo un contacto muy mínimo”.

Sin embargo, algunos expresan optimismo.

“El idioma definitivamente sobrevivirá”, afirmó Larry Torres, un lingüista quien escribe una columna bilingüe para los periódicos The Taos News y Santa Fe New Mexican. “Quizá no sea la misma lengua que reconocían nuestros ancestros, pero estamos usando una forma del español del siglo 15 con el inglés del siglo 21”.

Mark Waltermire, profesor de lingüística en la Universidad Estatal de Nuevo México, dijo anticipar que el español neomexicano sobreviva al menos otras dos décadas, tan sólo porque hay personas de cincuentaitantos años que aún lo hablan.

Sin embargo, más allá de ese periodo de tiempo, dijo que es difícil ver una vía de progreso para el dialecto —lo que no significa que el español desaparecerá de Nuevo México.

“Simplemente está siendo reemplazado con un tipo de español diferente”, aseveró Waltermire, citando la llegada de nuevos inmigrantes de México.

Por: SIMON ROMERO